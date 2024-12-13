Creatore di Video Scolastici: Crea Contenuti Educativi Coinvolgenti

Crea facilmente video promozionali, lezioni e contenuti di marketing con modelli personalizzabili per le scuole, risparmiando tempo con gli avatar AI.

Crea un video di marketing scolastico coinvolgente di 30 secondi, progettato per studenti e genitori potenziali, mostrando la vivace vita del campus e i programmi unici attraverso immagini dinamiche e una colonna sonora ispiratrice, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per rappresentare le diverse voci ed esperienze degli studenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 45 secondi che spiega un concetto scientifico complesso per studenti delle scuole superiori, utilizzando testo chiaro e conciso sullo schermo e diagrammi animati, migliorato dalla generazione di voiceover precisa di HeyGen per trasmettere informazioni in modo efficace e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di reclutamento accogliente di 60 secondi rivolto a potenziali nuovi insegnanti, evidenziando la comunità di supporto e l'ambiente di apprendimento innovativo con interviste professionali e riprese invitanti del campus, utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per enfatizzare i messaggi chiave e l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video energico di 15 secondi per i social media rivolto agli studenti e ai genitori attuali, annunciando un evento scolastico imminente o celebrando un recente successo con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace, assemblato rapidamente utilizzando i modelli e le scene versatili di HeyGen.


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Scolastici

Produci senza sforzo video coinvolgenti per il marketing della tua scuola, lezioni e comunità con strumenti intuitivi e assistenza AI.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una libreria diversificata di "modelli di video" professionali o inizia con una tela bianca per adattarsi perfettamente alle esigenze del tuo progetto. La nostra funzione 'Modelli e scene' fornisce una piattaforma di lancio rapida e creativa per qualsiasi video scolastico.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto Coinvolgente
Trasforma il testo in immagini dinamiche per il tuo prossimo "video educativo". Basta inserire il tuo script e sfruttare la nostra capacità 'Testo in video da script' per generare scene e narrazioni coinvolgenti con facilità.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Audio Raffinati
Migliora la professionalità e la chiarezza del tuo video integrando "voiceover" di alta qualità. Utilizza la nostra funzione 'Generazione di voiceover' per creare narrazioni dal suono naturale in più lingue e accenti, perfette per spiegare argomenti complessi.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Pubblica il tuo video completato con opzioni per varie piattaforme. Usa 'Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto' per ottimizzare il tuo contenuto per tutto, dalle presentazioni in classe ai "video per i social media" coinvolgenti, raggiungendo efficacemente il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione di Personale e Studenti

Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente l'engagement e la ritenzione per lo sviluppo del personale, le orientazioni degli studenti o lezioni specifiche basate su video.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi per gli insegnanti?

HeyGen consente agli educatori di creare video educativi coinvolgenti senza sforzo, anche senza esperienza di editing precedente. La nostra piattaforma intuitiva offre modelli di video personalizzabili e un'interfaccia drag-and-drop facile da usare, rendendo le lezioni basate su video accessibili a ogni classe.

Che tipo di video promozionali possono creare le scuole con HeyGen?

Le scuole possono produrre una vasta gamma di contenuti coinvolgenti, inclusi video di marketing scolastico dinamici, video promozionali scolastici di impatto e video per i social media coinvolgenti. Con gli avatar AI di HeyGen, creare video di reclutamento professionali che si distinguono davvero è semplice ed efficiente.

HeyGen offre funzionalità per migliorare la qualità dei video scolastici?

Assolutamente, HeyGen fornisce strumenti di editing AI robusti, inclusi voiceover di alta qualità e opzioni per musica di sottofondo, per elevare i tuoi video scolastici. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli/caption professionali e incorporare animazioni per creare contenuti raffinati e coinvolgenti.

Le scuole possono mantenere la loro identità di marca quando creano video con HeyGen?

Sì, HeyGen assicura che le scuole possano mantenere completamente la loro identità di marca unica attraverso controlli di branding completi. Puoi facilmente integrare il logo della tua scuola e i colori preferiti in qualsiasi modello di video, garantendo che tutta la creazione di video per le scuole sia perfettamente allineata con l'immagine della tua istituzione.

