Crea rapidamente video educativi professionali con il nostro generatore di video scolastici AI, sfruttando modelli personalizzabili per semplificare la creazione di contenuti.

Sviluppa un video educativo di 45 secondi che illustri concetti scientifici complessi, rivolto a studenti e insegnanti, con uno stile visivo chiaro e coinvolgente e una voce amichevole di un avatar AI; sfrutta gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen per dare vita al contenuto.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing scolastico di 60 secondi progettato per ispirare genitori e studenti potenziali, con immagini vivaci e ispiratrici e musica di sottofondo motivante; utilizza i modelli e le scene di HeyGen e la funzionalità di testo-a-video da script per produrre efficacemente un messaggio di qualità professionale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 30 secondi per l'intera comunità scolastica, inclusi genitori, insegnanti e studenti, con uno stile visivo accessibile e testo chiaro sullo schermo per garantire inclusività; questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i sottotitoli/caption di HeyGen e attingere alla sua libreria multimediale/supporto stock per immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Genera un video istruttivo di 90 secondi che spiega un nuovo approccio all'apprendimento basato su progetti per insegnanti e amministratori, presentato con uno stile visivo moderno, istruttivo e elegante; impiega la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per distribuirlo facilmente su varie piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Scolastici

Crea senza sforzo video educativi coinvolgenti e contenuti di marketing per la tua scuola con il nostro generatore di video AI intuitivo, progettato per semplificare la creazione di contenuti.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Scegli tra una varietà di modelli pre-progettati su misura per scopi educativi e di marketing, o inizia con una tela bianca per sviluppare il tuo video scolastico unico. La nostra piattaforma offre una vasta gamma di modelli e scene per avviare facilmente il tuo progetto.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Contenuti e Immagini
Incolla il tuo script di testo e guarda come si trasforma in immagini dinamiche utilizzando la nostra funzionalità di testo-a-video da script. Arricchisci il tuo video con immagini generate da AI, media stock, o carica i tuoi filmati e foto scolastiche per arricchire la tua storia.
3
Step 3
Personalizza e Personalizza
Affina il tuo video con la generazione di voiceover dal suono umano, garantendo una narrazione chiara e coinvolgente per il tuo pubblico. Aggiungi sottotitoli/caption rifiniti per l'accessibilità e applica il branding della tua scuola con colori e loghi personalizzati per un tocco professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Una volta che il tuo video è perfetto, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a qualsiasi piattaforma. Condividi facilmente il tuo video scolastico di alta qualità sui social media, sul tuo sito web o incorporalo in presentazioni per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video educativi?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica la creazione di video educativi per le scuole. Con HeyGen, gli educatori possono facilmente trasformare script in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI, voci AI realistiche e modelli personalizzabili, migliorando significativamente l'apprendimento basato su progetti e i corsi online.

HeyGen può creare video di marketing scolastico coinvolgenti?

Assolutamente. HeyGen funge da potente generatore di video scolastici, consentendo alle scuole di produrre video di marketing di alta qualità per i social media e tour virtuali del campus. Puoi personalizzare i video con controlli di branding, integrare immagini generate da AI e produrre newsletter video d'impatto per aumentare il coinvolgimento e la creazione di contenuti.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per i progetti video?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti creativi per tutti i tuoi progetti video. Gli utenti possono sfruttare la funzionalità di testo-a-video da script, generare voiceover dal suono umano, aggiungere sottotitoli e utilizzare una ricca libreria multimediale con foto e video stock, rendendo accessibile la creazione di contenuti sofisticati e video educativi.

HeyGen semplifica la generazione di video educativi AI?

Sì, HeyGen è progettato per essere un creatore di video educativi intuitivo che semplifica il processo di generazione di video educativi AI. Utilizzando modelli pre-progettati e potenti strumenti di editing video, puoi rapidamente produrre video educativi di qualità professionale con dinamiche visive AI direttamente dal tuo script.

