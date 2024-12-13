Creatore di Video di Orientamento Scolastico: Crea Video di Benvenuto Coinvolgenti

Semplifica l'inserimento e cattura l'attenzione dei nuovi studenti con contenuti coinvolgenti utilizzando modelli e scene personalizzabili.

Sviluppa un vivace video di orientamento di 45 secondi per accogliere i nuovi studenti K-12 nella loro comunità scolastica, con l'obiettivo di creare contenuti coinvolgenti che allevino l'ansia del primo giorno. Questo video dovrebbe presentare uno stile di animazione amichevole e colorato con una colonna sonora vivace e una narrazione audio calda e incoraggiante generata utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen, rendendolo perfetto per i giovani studenti e i loro genitori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un sofisticato tour virtuale del campus di 60 secondi progettato per studenti universitari potenziali, mostrando gli edifici accademici chiave e le strutture per studenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando transizioni fluide e cinematografia professionale, mentre un avatar AI eloquente di HeyGen guida gli spettatori attraverso il campus con una narrazione chiara e informativa, stabilendo un tono autorevole ma accogliente per questa esperienza immersiva.
Prompt di Esempio 2
Produci un video introduttivo conciso di 30 secondi che evidenzi le risorse e i servizi scolastici essenziali per i nuovi studenti K-12, inquadrato come una rapida guida 'da sapere prima di andare'. La presentazione visiva dovrebbe essere luminosa e accessibile, impiegando semplici grafiche in movimento e testo chiaro sullo schermo, con una colonna sonora musicale allegra per mantenere un'atmosfera coinvolgente. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo video informativo di orientamento scolastico, garantendo un'esperienza accogliente per i giovani studenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un dinamico reel di 40 secondi per i social media per gli studenti universitari in arrivo, concentrandoti sulla vivace vita studentesca e sulle diverse attività extracurriculari disponibili nel campus. Questo video dovrebbe presentare un montaggio veloce di interazioni ed eventi reali tra studenti, accompagnato da musica popolare e vivace, garantendo un'atmosfera energica. Includi i sottotitoli/caption di HeyGen per rendere il video accessibile e ampiamente condivisibile su varie piattaforme di social media, evidenziando efficacemente l'esperienza vivace degli studenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Orientamento Scolastico

Crea video di orientamento scolastico coinvolgenti e informativi senza sforzo per accogliere nuovi studenti e famiglie, rendendo la loro prima impressione indimenticabile.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una vasta gamma di "modelli di video educativi" progettati per le scuole, o inizia da una tela bianca. Questo sfrutta i "modelli e scene" di HeyGen.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Arricchisci il tuo video con script personalizzati, carica media o integra "avatar AI" per fornire informazioni in modo coinvolgente. La nostra piattaforma supporta "avatar AI".
3
Step 3
Applica il Branding
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo e i colori della tua scuola per creare "contenuti coinvolgenti" che risuonano con il tuo pubblico. Utilizza i "controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione, quindi "esporta" il tuo video di orientamento scolastico di alta qualità per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme desiderate, inclusi i "social media". Questo utilizza il "ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni" di HeyGen.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Social Media Coinvolgenti per le Scuole

.

Crea facilmente video accattivanti per i social media per promuovere eventi di orientamento scolastico e la vita nel campus.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di orientamento scolastico coinvolgenti?

HeyGen consente alle istituzioni educative di produrre video di orientamento scolastico coinvolgenti in modo rapido ed efficiente. Utilizzando avatar AI e tecnologia di testo in video, HeyGen semplifica il processo di creazione, rendendolo ideale per informare i nuovi studenti delle scuole K-12 e delle università.

Quali strumenti AI offre HeyGen per i creatori di video educativi?

HeyGen fornisce potenti strumenti AI per rivoluzionare la creazione di video educativi, inclusi avatar AI realistici e generazione avanzata di voice-over. La nostra interfaccia intuitiva drag-and-drop consente agli educatori di trasformare il testo in contenuti video dinamici senza sforzo.

HeyGen fornisce modelli di video educativi per diverse materie?

Sì, HeyGen offre una vasta libreria di modelli di video professionali specificamente progettati per contenuti educativi, semplificando il tuo processo di creazione. Questi modelli sono completamente personalizzabili con il nostro editor video, aiutandoti a produrre contenuti coinvolgenti per qualsiasi materia o argomento.

HeyGen può supportare tour virtuali del campus o video di sensibilizzazione degli studenti?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video ideale per creare tour virtuali del campus accattivanti e video di sensibilizzazione degli studenti che risuonano sui social media. Sfrutta gli avatar AI e una ricca libreria multimediale per creare contenuti coinvolgenti che si connettono efficacemente con gli studenti potenziali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo