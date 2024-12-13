Il Generatore di Video di Orientamento Scolastico per un Onboarding Senza Problemi

Crea video di onboarding coinvolgenti per i nuovi studenti in pochi minuti. Trasforma il tuo script in straordinarie immagini visive utilizzando il potente Text-to-video da script.

Prompt di Esempio 1
Immagina di produrre un video educativo conciso di 45 secondi rivolto a docenti e personale in arrivo, dettagliando le risorse dipartimentali essenziali e le politiche scolastiche. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e professionale, con animazioni di testo chiare e una voce calma e autorevole. La generazione di Voiceover di HeyGen può essere utilizzata per fornire una narrazione nitida e multilingue per una maggiore accessibilità in questo importante contenuto di onboarding.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video promozionale vivace di 30 secondi per mostrare le strutture uniche della scuola e la vita studentesca, rivolto a potenziali studenti e ai loro genitori. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo ispiratore ed energico, con tagli rapidi e una colonna sonora motivazionale. Utilizzando i Templates & scenes di HeyGen, il processo di creazione può essere notevolmente semplificato, rendendo facile personalizzare gli elementi video per la coerenza del marchio.
Prompt di Esempio 3
Trasforma le informazioni di benvenuto critiche da un PDF in un video pratico di 60 secondi specificamente progettato per studenti internazionali, rendendolo facilmente digeribile. Il video dovrebbe avere un design visivo semplice e pulito, assicurando che tutte le informazioni siano presentate chiaramente e arricchite da un tono amichevole e rassicurante. La funzione di Sottotitoli/caption di HeyGen sarà fondamentale per fornire un testo accurato, supportando più lingue per una migliore accessibilità in questo contenuto cruciale di orientamento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Orientamento Scolastico

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e informativi per i nuovi studenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tour del campus e la consegna delle informazioni.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Inizia il tuo video di orientamento selezionando da una libreria diversificata di "modelli video" professionali. I "Templates & scenes" di HeyGen forniscono una base rapida e facile per i tuoi contenuti, garantendo un aspetto curato fin dall'inizio.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI per Coinvolgimento
Dai vita al tuo messaggio e connettiti con i nuovi studenti incorporando un "Avatar AI". I nostri avanzati "avatar AI" possono presentare le informazioni in modo chiaro e coinvolgente, rendendo il tuo video memorabile e personale.
3
Step 3
Applica Branding e Personalizzazione
Rendi il video unico utilizzando i "controlli di branding (logo, colori)" per abbinare l'identità della tua scuola. Personalizza facilmente gli elementi video per rafforzare il tuo marchio in tutto il contenuto di orientamento.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Una volta completato il tuo video di orientamento, "esporta video" file in vari rapporti d'aspetto adatti a qualsiasi piattaforma. Con "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", il tuo video professionale è pronto per accogliere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Accogli i Nuovi Studenti con Video Motivazionali

Crea video di benvenuto ispiratori che motivano i nuovi studenti e costruiscono una prima impressione positiva dell'ambiente scolastico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di orientamento scolastico coinvolgenti?

HeyGen consente alle istituzioni di generare rapidamente video di orientamento scolastico dinamici utilizzando strumenti avanzati di AI. Il nostro strumento intuitivo di creazione video semplifica il processo, aiutandoti ad accogliere i nuovi studenti con video educativi di alta qualità.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i video educativi?

HeyGen offre un ampio controllo creativo per personalizzare i tuoi video educativi. Puoi scegliere tra una varietà di modelli video, integrare avatar AI realistici e aggiungere le tue foto e clip video per allinearsi perfettamente con il tuo branding.

HeyGen può trasformare contenuti esistenti come PDF e PowerPoint in formati video dinamici?

Assolutamente, HeyGen eccelle nel convertire i tuoi materiali esistenti in video educativi coinvolgenti. Con una robusta conversione da Text-to-video, puoi trasformare facilmente PowerPoint in video o anche PDF in video, rendendo i tuoi contenuti più accessibili.

HeyGen supporta più lingue e funzionalità di accessibilità per il coinvolgimento degli studenti?

Sì, HeyGen migliora l'accessibilità per tutti i nuovi studenti supportando più lingue e funzionalità come i sottotitoli automatici. Le nostre potenti capacità di Voice-Over assicurano che il tuo messaggio sia chiaramente compreso, fornendo un'esperienza di apprendimento inclusiva.

