

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 90 secondi progettato per studenti e insegnanti delle scuole superiori, spiegando un concetto scientifico complesso utilizzando immagini animate coinvolgenti e una voce narrante dinamica ed entusiasta. Questo video dovrebbe evidenziare la potenza della creazione di video educativi migliorati con la capacità di testo-a-video di HeyGen, trasformando il testo semplice in immagini AI accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un vivace video di marketing scolastico di 45 secondi rivolto a genitori e studenti potenziali, evidenziando le offerte uniche di un programma scolastico innovativo per la promozione sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara, assicurando che il video possa essere facilmente adattato per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo di apprendimento completo di 2 minuti per sviluppatori di curriculum, dimostrando come un generatore di video di apprendimento scolastico possa semplificare la creazione di contenuti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e accessibile, utilizzando una voce narrante calma e autorevole generata direttamente dal testo per spiegare chiaramente i passaggi complessi, enfatizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per l'efficienza.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Apprendimento Scolastico

Trasforma facilmente i contenuti educativi in video di apprendimento coinvolgenti con l'AI, rendendo accessibili e affascinanti argomenti complessi per gli studenti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Testo
Inizia incollando il tuo testo o script educativo direttamente nella piattaforma. La nostra potente tecnologia di testo-a-video lo convertirà istantaneamente in una bozza di video, formando la base della tua lezione.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di immagini AI e scene, o seleziona un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Puoi anche caricare i tuoi media per illustrare perfettamente la tua lezione.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Miglioramenti
Migliora il tuo video con voiceover dal suono naturale generati dal tuo script, o registra il tuo. Aggiungi facilmente sottotitoli ed elementi di branding per garantire chiarezza e coerenza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Educativo
Una volta che il tuo video di apprendimento è rifinito, esportalo semplicemente nel rapporto d'aspetto e nella risoluzione desiderati. Condividi i tuoi video educativi di alta qualità con gli studenti su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anima Argomenti Complessi

Trasforma argomenti astratti o storici in video animati e dinamici, rendendo l'apprendimento più vivido e comprensibile per gli studenti.

Domande Frequenti

Come rende HeyGen facile la creazione di video educativi AI?

HeyGen semplifica la creazione di "video educativi AI" coinvolgenti trasformando i testi in immagini dinamiche con avatar AI e voiceover di alta qualità. Questa capacità di testo-a-video rende HeyGen un "generatore di video educativi" intuitivo per educatori e istituzioni.

HeyGen può personalizzare i modelli di video educativi per diverse esigenze di apprendimento?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusa una vasta gamma di "modelli di video personalizzati" e una ricca libreria multimediale, permettendo agli educatori di adattare i "video educativi" per vari argomenti e livelli di coinvolgimento degli studenti. Questo rende HeyGen un "creatore di video educativi" facile da personalizzare e versatile.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la produzione di video di apprendimento scolastico?

HeyGen fornisce funzionalità avanzate come avatar AI realistici, generazione di voiceover in più lingue e sottotitoli/caption automatici, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti i contenuti di "video di apprendimento scolastico". Queste "immagini AI" e strumenti sono parte integrante del nostro sofisticato "software di creazione video".

Quali sono le capacità di esportazione e condivisione per i contenuti educativi di HeyGen?

HeyGen offre un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni per garantire che i tuoi "video educativi" siano perfettamente formattati per qualsiasi piattaforma. Questo consente una condivisione senza soluzione di continuità, dai post sui "social media" ai "video di marketing scolastico" integrati o ai sistemi di gestione dell'apprendimento interni.

