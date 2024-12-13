Creatore di Video per la Comunicazione Scolastica: Connettiti con Facilità

Aumenta le iscrizioni e il coinvolgimento scolastico creando video dinamici utilizzando i nostri avanzati avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi per i genitori dei nuovi studenti, guidandoli attraverso l'interfaccia 'facile da usare' del portale online della scuola. Il video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che illustra i passaggi, incorporando esempi di cattura dello schermo e utilizzando visuali semplici e coinvolgenti per rendere il processo di onboarding fluido e senza stress per questi nuovi utenti di una risorsa video interattiva.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video tutorial di 2 minuti per gli studenti delle scuole superiori, insegnando loro come utilizzare specifici 'strumenti di editing video' all'interno dell'app della classe per un progetto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con video animati dell'interfaccia in azione, con sottotitoli/caption chiari e accessibili generati da HeyGen per supportare la comprensione e soddisfare le diverse esigenze di apprendimento, assicurando che nessuno perda i dettagli tecnici.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 45 secondi con consigli rapidi per il personale scolastico su come ottimizzare i loro 'flussi di lavoro' quotidiani utilizzando un nuovo strumento digitale. Questo video dovrebbe sfruttare i modelli pre-progettati di HeyGen per una creazione rapida, includendo immagini e clip video pertinenti dalla libreria multimediale per migliorare visivamente le istruzioni, rendendo la formazione sia efficiente che visivamente attraente per educatori e personale di supporto impegnati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per la Comunicazione Scolastica

Crea facilmente video animati coinvolgenti per migliorare la comunicazione scolastica e promuovere la tua istituzione con i nostri strumenti video AI intuitivi.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una vasta gamma di modelli progettati professionalmente per adattarsi al messaggio della tua scuola, oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo video interattivo da zero.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi con l'AI
Dai vita al tuo messaggio aggiungendo avatar AI, personaggi personalizzati e scene dinamiche. Adatta colori, font e controlli di branding per allinearsi all'identità della tua scuola per video animati professionali.
3
Step 3
Aggiungi Contenuti e Media Coinvolgenti
Incorpora testo, immagini e clip video dalla nostra vasta libreria multimediale o carica i tuoi. Migliora la chiarezza con sottotitoli/caption generati automaticamente e generazione di voiceover per tutti i tuoi video esplicativi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di comunicazione scolastica rivedendo il contenuto. Una volta perfetto, esportalo in vari formati e condividilo facilmente sulle piattaforme della tua comunità scolastica, inclusi i video per i social media.

Formazione Efficace per il Personale e i Genitori

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione del personale scolastico e nelle sessioni informative per i genitori attraverso video interattivi e informativi potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le comunicazioni scolastiche?

HeyGen sfrutta strumenti video AI avanzati, inclusi avatar AI e generazione di video da testo AI, per rendere la creazione di video scolastici coinvolgenti senza sforzo. La sua interfaccia intuitiva e i modelli pronti all'uso permettono a educatori e amministratori di produrre rapidamente video animati di alta qualità.

HeyGen può aiutare le scuole a mantenere la coerenza del marchio in tutti i loro contenuti video?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, consentendo alle scuole di incorporare loghi, colori e font personalizzati nei loro video di marketing. Questo assicura che ogni video, dai contenuti promozionali ai video esplicativi, sia perfettamente allineato con l'identità della scuola.

Quali funzionalità avanzate AI offre HeyGen per migliorare i video educativi?

HeyGen integra potenti tecnologie AI come la sintesi vocale AI per voiceover realistici e sottotitoli AI per l'accessibilità e la traduzione. Gli utenti possono anche utilizzare l'ampia libreria di media stock e strumenti di editing video drag-and-drop per arricchire i loro progetti video interattivi.

HeyGen supporta la creazione di contenuti video diversificati per varie esigenze scolastiche?

Assolutamente. HeyGen è una piattaforma versatile di creazione video online adatta per video di marketing, video di formazione, video per i social media e comunicazioni interne. Con i suoi flussi di lavoro flessibili e opzioni di condivisione facili, le scuole possono produrre efficientemente presentazioni animate e registrare lezioni.

