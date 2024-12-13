Generatore di Video di Annunci Scolastici: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Trasforma i tuoi annunci scolastici in video coinvolgenti utilizzando il testo per video da script.

594/2000

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un ispirante video di 60 secondi "Ammissione Scolastica" rivolto a potenziali studenti e alle loro famiglie, evidenziando le opportunità uniche e la vivace comunità dell'istituto. L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e accogliente, incorporando riprese di alta qualità di aule, attività extracurriculari e vita nel campus, accompagnate da una voce narrante sicura e rassicurante. Sfrutta la funzione di "Generazione di voiceover" di HeyGen per produrre una narrazione raffinata per questo cruciale "video promozionale scolastico", assicurando un messaggio convincente per i potenziali candidati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un clip cruciale di 30 secondi di "annunci video" per tutti gli studenti, docenti e personale, dettagliando un importante aggiornamento delle politiche scolastiche riguardanti i protocolli di sicurezza. Lo stile visivo e audio deve essere chiaro, conciso e autorevole, utilizzando uno sfondo pulito e un messaggio diretto per garantire la massima comprensione. Includi "Sottotitoli/didascalie" generati da HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare il messaggio, assicurandoti che le informazioni vitali siano assorbite da tutti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale dinamico di 15 secondi per una "Campagna del Consiglio Studentesco" o un entusiasmante evento scolastico imminente, rivolto agli studenti attuali su varie piattaforme social. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda e coinvolgente, utilizzando tagli rapidi, testo animato e una traccia musicale popolare e vivace. Usa la capacità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per adattare facilmente questa vivace "creazione video" per diverse grafiche e piattaforme social, garantendo un'ampia portata e un impatto massimo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annunci Scolastici

Crea senza sforzo video di annunci scolastici coinvolgenti con i nostri strumenti e modelli intuitivi, assicurando che i tuoi messaggi siano visti e ascoltati dalla tua comunità.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo video di annuncio selezionando da un'ampia gamma di modelli e scene professionali, o inserisci il tuo script per generare video dal testo.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Multimediali
Migliora il tuo video utilizzando la nostra vasta libreria multimediale per filmati e immagini di repertorio, o carica i tuoi per personalizzare il tuo annuncio scolastico.
3
Step 3
Applica il Branding
Mantieni l'identità visiva della tua scuola applicando controlli di branding personalizzati, inclusi il tuo logo e colori specifici del marchio, in tutto il tuo video.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo annuncio ed esportalo con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto flessibili, pronto per essere condiviso su varie piattaforme social o canali di comunicazione scolastica.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira la Tua Comunità Scolastica con Video

.

Crea potenti annunci video motivazionali per ispirare gli studenti, celebrare i successi o condividere messaggi importanti che risuonano con la tua comunità scolastica.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annunci scolastici?

HeyGen semplifica la creazione di video con un'ampia selezione di modelli di video scolastici e funzionalità di editing AI, permettendoti di produrre annunci video professionali senza sforzo. La sua piattaforma intuitiva è un potente creatore di video scolastici progettato per l'efficienza.

Posso personalizzare i modelli di video scolastici con il branding della mia scuola?

Assolutamente! HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare i modelli di video scolastici con il logo della tua scuola, i colori del marchio e altri elementi creativi per garantire che i tuoi annunci video siano distintivi e in linea con il marchio.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per video scolastici coinvolgenti?

HeyGen fornisce avanzate caratteristiche creative tra cui avatar AI, capacità di testo per video e generazione di voiceover realistici per rendere i tuoi video di annunci scolastici veramente coinvolgenti. Puoi anche incorporare filmati di repertorio e animazioni per elevare il tuo contenuto.

HeyGen supporta vari formati per progetti video scolastici?

Sì, HeyGen è un versatile creatore di video scolastici che supporta vari rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione, rendendo facile creare video per diverse piattaforme. Condividi i tuoi annunci video senza problemi sui social media o altri canali.

