Potente Generatore di Video Scenario per Flussi di Lavoro Creativi AI

Semplifica i Flussi di Lavoro Creativi AI e genera video straordinari da script con la funzionalità innovativa Testo a video da script di HeyGen.

Crea un video istruttivo di 90 secondi per professionisti IT e sviluppatori, dimostrando come semplificare documentazioni complesse in visuali coinvolgenti utilizzando i "Flussi di Lavoro Creativi AI". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diagrammatico, accompagnato da una voce narrante precisa e informativa. Sfrutta la funzionalità "Testo a video da script" di HeyGen per convertire rapidamente spiegazioni dettagliate in un formato digeribile, mostrando l'efficienza nella "scalabilità della produzione" di contenuti tecnici.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video introduttivo di 60 secondi rivolto a nuovi utenti di software e team tecnici, illustrando le funzionalità principali di un nuovo "strumento AI". Adotta un'estetica visivamente coinvolgente e passo-passo, accompagnata da una narrazione audio amichevole ma professionale. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per impostare rapidamente la sequenza introduttiva, evidenziando come questi "modelli video personalizzabili" accelerano la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di formazione di 2 minuti per formatori aziendali e dipartimenti L&D, dimostrando l'uso efficace di un "generatore di video scenario" per l'apprendimento interattivo. La presentazione visiva dovrebbe essere educativa con esempi pratici, supportata da una voce narrante professionale e testo chiaro sullo schermo. Implementa i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione in ambienti di apprendimento diversificati, sfruttando la tecnologia "video AI" per creare moduli di formazione dinamici.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale di 45 secondi rivolto a team di marketing e creatori di contenuti, mostrando come produrre "visuali pronte per la produzione" per varie campagne. Questo video richiede uno stile visivo dinamico e raffinato, abbinato a una traccia audio d'impatto per catturare l'attenzione. Sfrutta la "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità risorse visive di alta qualità, trasformando il tuo "script in video" di marketing senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Scenario

Trasforma i tuoi script in video scenario coinvolgenti e professionali con strumenti potenziati da AI, migliorando i tuoi flussi di lavoro creativi e scalando la produzione senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di scenario. La nostra capacità di Testo a video da script ti consente di generare istantaneamente la base del tuo video dal tuo input testuale, fungendo da generatore di script AI a video.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare i personaggi nel tuo scenario. Abbinali a modelli e scene adatti per impostare il palcoscenico visivo perfetto, dando vita ai tuoi asset visivi.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Affina
Migliora il tuo scenario con la generazione di Voiceover realistici, selezionando tra varie voci e lingue. Questo passaggio ti offre un controllo creativo dettagliato per perfezionare la narrazione e integrare media di supporto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pronto per la Produzione
Una volta completato il tuo scenario, utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per rendere il tuo video nei formati desiderati. I tuoi visuali pronti per la produzione sono ora pronti per essere condivisi, aiutandoti a scalare la produzione in modo efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione con Scenari AI

.

Migliora le esperienze di apprendimento creando video di formazione dinamici basati su scenari che migliorano la ritenzione e la comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI da uno script?

HeyGen agisce come un intuitivo "generatore di script AI a video", trasformando il tuo testo in contenuti video AI coinvolgenti. Gli utenti possono produrre senza sforzo "video parlanti" e altri formati di "video scenario" utilizzando "modelli video personalizzabili" e "avatar AI" realistici.

Quale controllo creativo offre HeyGen per i visuali generati da AI?

HeyGen offre un ampio "controllo creativo" per lo sviluppo di "visuali generati da AI" nei tuoi progetti video AI. Puoi "modificare i visuali", integrare vari "asset visivi" e perfezionare i "modelli video personalizzabili" per allinearsi perfettamente con la visione del tuo brand.

Gli strumenti AI di HeyGen supportano efficacemente la scalabilità della produzione per i Flussi di Lavoro Creativi AI?

Assolutamente, i potenti "strumenti AI" di HeyGen sono progettati per la "scalabilità della produzione" semplificando i "Flussi di Lavoro Creativi AI". Funzionalità come la generazione "script a video", la "generazione di voiceover" e i "sottotitoli/didascalie" automatizzati consentono alle aziende di produrre rapidamente grandi volumi di contenuti video AI.

I modelli AI di HeyGen garantiscono visuali pronti per la produzione per video AI professionali?

Sì, i modelli AI avanzati di HeyGen sono progettati per generare visuali di alta qualità, "pronti per la produzione" per ogni video AI. Sfruttando capacità sofisticate, inclusa l'elaborazione "immagine a immagine", si garantisce un output raffinato e professionale per le tue esigenze di "generatore di video scenario".

