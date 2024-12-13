Il tuo Creatore di Video Promozionali per Saloni per un Marketing Istantaneo

Crea facilmente video promozionali straordinari per le campagne di marketing del tuo salone. Il nostro AI Promo Video Maker ti consente di generare voiceover perfetti per ogni clip.

Crea un video promozionale accattivante di 30 secondi utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per mettere in evidenza i nuovi servizi primaverili di un salone e le offerte a tempo limitato. Rivolgi il video a potenziali nuovi clienti e clienti fedeli esistenti con uno stile visivo luminoso, moderno e invitante, mostrando primi piani di alta qualità dei nuovi trattamenti, accompagnati da musica contemporanea e vivace e una voce chiara e amichevole che spiega i benefici. Questo creatore di video promozionali per saloni aiuta a creare contenuti coinvolgenti con facilità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale sofisticato di 45 secondi per un salone che vuole trasmettere la sua atmosfera unica e l'esperienza premium a giovani professionisti e appassionati di lifestyle. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare la filosofia del salone o uno stilista di punta, con uno stile visivo chic e sofisticato, illuminazione calda e riprese dinamiche dell'ambiente del salone e clienti felici. L'audio dovrebbe comprendere musica strumentale calma ed elegante, accompagnata da una narrazione morbida e sicura, rendendolo un video promozionale perfetto utilizzando i Video Templates disponibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di impatto di 60 secondi concentrandoti su testimonianze di clienti e sorprendenti trasformazioni prima e dopo, rivolto a individui in cerca di servizi di salone affidabili e ispirazione. Questo creatore di video promozionali dovrebbe presentare un approccio visivo autentico in stile testimonianza con schermi divisi chiari che mostrano le trasformazioni e sorrisi genuini dei clienti. Utilizza i sottotitoli/caption di HeyGen per visualizzare le citazioni chiave dei clienti, insieme a musica di sottofondo leggera e positiva, rendendolo un eccellente strumento per campagne di marketing.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale AI energico di 15 secondi che mostri un prossimo masterclass del salone o un lancio esclusivo di prodotti, rivolto a individui attenti alle tendenze interessati all'educazione sulla bellezza o a offerte speciali sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con tagli energici che evidenziano i dettagli chiave dell'evento o le caratteristiche del prodotto e grafiche audaci. Abbina il tutto a musica elettronica moderna e pulsante e un voiceover conciso ed entusiasmante, sfruttando i Templates e le scene di HeyGen per una creazione rapida.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Saloni

Crea facilmente video promozionali straordinari per il tuo salone con strumenti intuitivi, progettati per catturare l'attenzione e mostrare i tuoi servizi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello
Seleziona da una vasta gamma di Video Templates progettati professionalmente per iniziare immediatamente a creare il video promozionale del tuo salone, impostando la base perfetta.
2
Step 2
Crea la Tua Narrazione
Inserisci il tuo script o i messaggi chiave e lascia che la nostra funzione di testo-a-video da script trasformi il tuo testo in scene coinvolgenti, aiutandoti a creare video promozionali che raccontano la storia del tuo salone.
3
Step 3
Aggiungi i Tuoi Elementi Visivi
Aggiungi facilmente il branding unico del tuo salone, immagini e video utilizzando l'editor drag-and-drop intuitivo, accedendo a una ricca libreria multimediale per elementi visivi di alta qualità.
4
Step 4
Esporta e Amplifica
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, pronto per essere condiviso online e amplificare la portata del tuo salone sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare le Testimonianze dei Clienti

.

Crea facilmente video AI coinvolgenti per presentare testimonianze entusiastiche dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo salone.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video promozionali accattivanti per la tua attività utilizzando l'AI avanzata. Sfrutta la nostra interfaccia intuitiva e gli strumenti di editing AI per trasformare le tue idee in campagne di marketing professionali, complete di avatar AI e branding personalizzato.

HeyGen offre modelli per creare rapidamente video per aziende?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di Video Templates e scene progettate per aiutarti a creare rapidamente video per aziende. Il nostro editor drag-and-drop semplifica il processo di creazione, permettendoti di produrre contenuti di alta qualità senza sforzo.

Quali strumenti AI offre HeyGen per un AI Promo Video Maker?

HeyGen funge da potente AI Promo Video Maker, offrendo funzionalità come avatar AI, testo-a-video da script e generazione di voiceover. Questi strumenti di editing AI ti permettono di creare video promozionali raffinati ottimizzati per i social media e varie campagne di marketing.

Posso personalizzare il contenuto del mio creatore di video promozionali per saloni con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen consente un'ampia personalizzazione per il contenuto del tuo video promozionale, perfetto per un creatore di video promozionali per saloni. Puoi applicare controlli di branding, integrare i tuoi media e persino regolare i rapporti d'aspetto per scaricare e condividere il tuo video online su diverse piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo