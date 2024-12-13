Creatore di Video Tutorial Salesforce: Crea Video di Formazione Velocemente

Crea facilmente video di formazione Salesforce coinvolgenti per l'onboarding del tuo team utilizzando avatar AI.

Crea un video tutorial di 45 secondi su Salesforce progettato per nuovi utenti di Salesforce, con un avatar AI amichevole che li guida attraverso la navigazione di base. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, accompagnato da una voce chiara e concisa, enfatizzando la facilità d'uso per aiutare gli utenti a padroneggiare rapidamente le funzioni essenziali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di onboarding di 60 secondi per i team HR che introduce i nuovi assunti all'ecosistema Salesforce, utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e coinvolgente con musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo simile a quella umana per garantire una transizione fluida ai programmi di formazione Salesforce.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video tutorial di 30 secondi per utenti esperti di Salesforce, concentrandoti su una funzione avanzata. Il video richiede uno stile visivo dinamico e veloce con grafica ricca, supportato da una voce sicura ed energica, e dovrebbe sfruttare l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 50 secondi rivolto agli amministratori e sviluppatori di Salesforce per lo sviluppo delle competenze, spiegando un processo di configurazione complesso. La presentazione visiva dovrebbe essere istruttiva, calma e dettagliata, incorporando evidenziazioni di testo sullo schermo, il tutto con una voce calma e autorevole generata tramite la generazione di voce fuori campo di HeyGen. Questo video di formazione Salesforce migliorerà le competenze specifiche della piattaforma.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Tutorial Salesforce

Crea video tutorial Salesforce coinvolgenti ed efficaci rapidamente e facilmente, semplificando l'onboarding e lo sviluppo delle competenze per il tuo team con potenti strumenti AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Suggerimento
Inizia scrivendo il tuo script dettagliato per il tutorial Salesforce o inserendo un suggerimento. La capacità di testo-a-video da script di HeyGen genererà quindi il contenuto video iniziale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora i tuoi video di formazione Salesforce selezionando un avatar AI professionale per presentare il tuo contenuto. Questo darà vita alle tue istruzioni con una presentazione coinvolgente e naturale.
3
Step 3
Applica Branding e Personalizzazione
Mantieni la coerenza del marchio utilizzando i controlli di branding personalizzabili di HeyGen per incorporare il tuo logo, colori e font, assicurando che i tuoi video how-to Salesforce siano in linea con l'identità della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video tutorial Salesforce professionale, quindi sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per prepararlo per varie piattaforme, rendendolo pronto per i tuoi programmi di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Clip Esplicative Veloci

Crea rapidamente brevi clip video d'impatto per suggerimenti, aggiornamenti o micro-apprendimento Salesforce, perfetti per la condivisione su piattaforme interne o social media.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione Salesforce?

HeyGen agisce come un potente creatore di video tutorial Salesforce, permettendoti di generare facilmente video di formazione Salesforce di alta qualità. Puoi trasformare il tuo script in video istruttivi coinvolgenti rapidamente, semplificando i tuoi programmi di formazione.

Qual è il ruolo dell'AI nella generazione di video tutorial Salesforce con HeyGen?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata come agente video AI per abilitare la creazione rapida di video da testo per i tuoi tutorial Salesforce. Questo facilita la generazione di video end-to-end, permettendoti di creare video professionali da semplici suggerimenti.

HeyGen può personalizzare l'aspetto dei miei video di onboarding Salesforce?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding personalizzabili, permettendoti di incorporare il tuo logo e i tuoi colori nei video di onboarding Salesforce. Puoi anche utilizzare diversi avatar AI e sottotitoli/caption automatici per migliorare il coinvolgimento e la professionalità.

HeyGen è adatto per creare tutorial software generali e contenuti di sviluppo delle competenze?

Sì, HeyGen è uno strumento eccellente per produrre video coinvolgenti per tutorial software generali e sviluppo delle competenze. Le sue funzionalità robuste, inclusa una libreria multimediale completa, supportano una vasta gamma di contenuti istruttivi oltre a Salesforce.

