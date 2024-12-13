Creatore di Video di Vendita: Aumenta le Tue Vendite e il Coinvolgimento

Crea facilmente video di vendita professionali che aumentano le tue vendite e coinvolgono il pubblico utilizzando il testo-a-video avanzato da script.

Immagina un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai professionisti delle vendite, che dimostra la creazione senza sforzo di video di vendita professionali. Lo stile visivo è moderno e pulito, utilizzando avatar AI per presentare il contenuto con una voce chiara e vivace, mostrando come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen semplifica la creazione di video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti rivolto alle aziende che cercano di integrare rapidamente nuovi clienti o spiegare prodotti complessi. Con uno stile visivo coinvolgente ed educativo, questo video presenta un avatar AI amichevole che fornisce una spiegazione concisa, supportata da ricche immagini dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, mentre la generazione di voiceover assicura una voce di marca coerente per il tuo Agente Video AI.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 60 secondi progettato per i team di vendita desiderosi di aumentare le vendite attraverso messaggi video personalizzati. Il suo stile visivo è diretto e coinvolgente, facendo sentire lo spettatore personalmente coinvolto, accompagnato da un voiceover caldo e invitante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per creare video su misura per i social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 45 secondi, veloce e orientato alla soluzione, per i responsabili marketing che necessitano di scalare la produzione di contenuti video in modo efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere energico, con un voiceover autorevole e sottotitoli/caption chiari, dimostrando come i modelli e le scene di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script consentano la rapida creazione di video di vendita diversificati senza risorse estese.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Vendita

Crea rapidamente video di vendita d'impatto che catturano l'attenzione e coinvolgono i potenziali clienti, trasformando il tuo approccio alle vendite con una piattaforma basata su AI.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia selezionando tra una gamma di modelli professionali o inserisci il tuo script per sfruttare la funzionalità di testo-a-video da script. Questo consente una creazione di video AI rapida ed efficiente.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI adatto per presentare il tuo contenuto, rendendo i tuoi video di vendita più coinvolgenti e personali.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Affina ulteriormente il tuo video generando automaticamente sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità. Puoi anche includere musica royalty-free utilizzando i nostri strumenti di editing video.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Finalizza il tuo video esportandolo in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, assicurando che il tuo contenuto sia pronto per aumentare le vendite e raggiungere un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Testimonianze dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video AI coinvolgenti che costruiscono fiducia, stabiliscono credibilità e influenzano le decisioni di acquisto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di vendita professionali?

HeyGen utilizza una piattaforma avanzata basata su AI e un editor drag-and-drop facile da usare, rendendo incredibilmente semplice produrre video di vendita di alta qualità. I suoi robusti strumenti di editing video, combinati con avatar AI e capacità di testo-a-video, semplificano l'intero processo di produzione, dal concetto alla consegna.

HeyGen può aiutare ad automatizzare e personalizzare i messaggi video per il contatto commerciale?

Sì, HeyGen migliora significativamente il contatto commerciale attraverso la personalizzazione AI, permettendoti di creare avatar AI personalizzati e utilizzare voci clonate AI. Questo consente la produzione efficiente di messaggi video personalizzati, aiutandoti a connetterti più efficacemente con i potenziali clienti e a coltivare contatti su larga scala.

Quali caratteristiche tecniche sono disponibili per l'editing dei video di vendita all'interno di HeyGen?

HeyGen offre una suite completa di editing video con funzionalità come la generazione automatica di sottotitoli, vari modelli e accesso alla libreria multimediale per contenuti stock. Puoi anche personalizzare il tuo video con controlli di branding e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme social media.

HeyGen offre soluzioni per l'hosting e la condivisione di contenuti video di vendita?

Assolutamente. HeyGen funziona come una piattaforma di hosting video completamente integrata, permettendoti di gestire, incorporare e condividere direttamente i tuoi video di vendita creati. Questo assicura che i tuoi video di vendita dall'aspetto professionale siano facilmente accessibili e performanti su tutti i tuoi canali di comunicazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo