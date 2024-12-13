Generatore di Video di Vendita: Crea Video di Grande Impatto Velocemente

Crea video di vendita coinvolgenti senza sforzo utilizzando la nostra vasta libreria di modelli video, progettati per convertire lead e semplificare il tuo processo di creazione video.

Crea un video tecnico di 1 minuto rivolto a team di vendita B2B e product manager, dimostrando come generare contenuti completi per il creatore di video di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e istruttivo, con registrazioni dello schermo chiare e una voce narrante professionale, evidenziando la funzione di conversione testo-video di HeyGen per una creazione video AI efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi per il contatto commerciale rivolto a rappresentanti di vendita e piccoli imprenditori, mostrando il potere dei messaggi video personalizzati per aumentare le vendite. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e coinvolgente, dimostrando un avatar AI realistico che parla direttamente allo spettatore, trasmettendo un interesse genuino e sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una comunicazione d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per professionisti del marketing e creatori di contenuti, dettagliando come affinare i video di marketing esistenti in risorse raffinate. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, mostrando l'interfaccia intuitiva dell'editor drag-and-drop mentre si dimostra come la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen migliori l'accessibilità e il coinvolgimento all'interno dell'editor video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto a social media manager e digital marketer, illustrando la versatilità del riutilizzo dei contenuti del generatore di video di vendita per varie piattaforme. Il visivo e l'audio dovrebbero essere vivaci e veloci, mostrando rapidi passaggi tra diversi rapporti d'aspetto, enfatizzando come la capacità di ridimensionamento ed esportazione dei rapporti d'aspetto di HeyGen ottimizzi i contenuti per diversi canali social media.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Vendita

Crea senza sforzo video di vendita coinvolgenti per coinvolgere i potenziali clienti e potenziare il tuo outreach, sfruttando l'AI per semplificare la produzione dal concetto alla consegna.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia trasformando il tuo messaggio di vendita in contenuti video coinvolgenti. Utilizza la funzione Testo-video da script per generare un video dinamico direttamente dal tuo testo, semplificando il processo di produzione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore e Personalizza
Seleziona un Avatar AI per presentare il tuo messaggio di vendita, quindi personalizza il suo aspetto e lo sfondo per creare un'esperienza visiva unica e coinvolgente che risuoni con i tuoi potenziali clienti.
3
Step 3
Applica il Branding Professionale
Applica i controlli di branding per assicurarti che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità visiva della tua azienda, incorporando loghi e colori per una presentazione coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Monitora le Prestazioni
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di vendita nel rapporto d'aspetto desiderato. Sfrutta Analytics & Insights per monitorare il coinvolgimento degli spettatori e ottimizzare le tue future strategie di outreach di vendita.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Testimonianze Potenti dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI persuasivi, costruendo fiducia e credibilità per accelerare efficacemente i cicli di vendita.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video AI?

HeyGen semplifica la creazione di video AI con il suo editor intuitivo drag-and-drop, permettendo agli utenti di trasformare facilmente il testo in video professionali con avatar AI realistici e voiceover. Questo processo semplificato rende HeyGen un generatore di video di vendita efficiente per varie esigenze.

Quali integrazioni offre HeyGen per migliorare i flussi di lavoro di vendita?

HeyGen offre integrazioni robuste progettate per ottimizzare i flussi di lavoro di vendita, funzionando come una piattaforma completa di vendita video. Queste integrazioni permettono agli utenti di inviare messaggi video personalizzati direttamente dal loro CRM, aumentando l'efficienza e il coinvolgimento nelle attività di vendita.

Posso personalizzare e modificare i video all'interno della piattaforma di HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce un potente editor video con capacità di editing basate su testo, permettendo regolazioni precise ai tuoi contenuti. Puoi facilmente personalizzare i controlli di branding, incorporare registrazioni dello schermo e utilizzare diversi modelli video per un prodotto finale raffinato, assicurando che i tuoi video di marketing si distinguano.

Come possono le capacità dell'AI Video Agent di HeyGen beneficiare la mia azienda?

Le avanzate capacità dell'AI Video Agent di HeyGen permettono alle aziende di creare messaggi video altamente personalizzati su larga scala, aumentando significativamente le vendite. Questa funzione innovativa aiuta a creare video di marketing coinvolgenti che migliorano l'interazione con gli spettatori e generano risultati nelle tue campagne digitali.

