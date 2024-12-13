Generatore di Video di Formazione alle Vendite: Crea i Tuoi Corsi Velocemente

Aumenta il coinvolgimento e fornisci una formazione coerente con avatar AI professionali, senza bisogno di competenze di editing video.

434/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo dinamico di 30 secondi rivolto a professionisti delle vendite individuali che cercano di migliorare il loro approccio, con uno stile visivo moderno e coinvolgente e un avatar AI amichevole che presenta il contenuto. Questo consente agli utenti di personalizzare facilmente i contenuti video utilizzando avatar AI per messaggi personalizzati.
Prompt di Esempio 2
Crea una guida completa di 60 secondi per i responsabili delle vendite che formano i loro team su un nuovo sistema CRM, utilizzando un approccio visivo istruttivo, chiaro e passo-passo, completato da una voce fuori campo AI di supporto. Utilizzando modelli e scene dal generatore di video AI si garantisce un aspetto coerente e professionale in tutte le guide pratiche.
Prompt di Esempio 3
E se potessimo sviluppare un modulo di formazione basato su scenari di 50 secondi per i team di vendita, concentrandoci sull'affrontare efficacemente le obiezioni comuni, presentato con uno stile visivo dinamico e orientato alla soluzione dei problemi e una voce fuori campo generata da AI persuasiva? Questo generatore di video di formazione alle vendite può potenziare i team con contenuti raffinati utilizzando la generazione avanzata di voiceover per trasmettere fiducia ed esperienza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione alle Vendite

Sfrutta il nostro generatore di video AI per produrre rapidamente video di formazione alle vendite coinvolgenti senza bisogno di competenze di editing video, riducendo i costi e risparmiando tempo prezioso.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla facilmente il tuo contenuto di formazione alle vendite o digita il tuo script direttamente nella piattaforma di testo-a-video AI. Il nostro avanzato AI elaborerà il tuo testo, preparandolo per la narrazione dell'avatar.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Seleziona un avatar dall'aspetto professionale e personalizza lo sfondo per adattarlo all'estetica del tuo marchio.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora il tuo video di formazione alle vendite applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi logo e colori preferiti. Genera voiceover AI e includi automaticamente sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Genera e Condividi
Con un solo clic, il nostro generatore di video AI produrrà il tuo video di formazione alle vendite di alta qualità. Esportalo in vari formati di aspetto, pronto per l'uso immediato nei tuoi programmi di formazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti di Formazione al Successo del Cliente

.

Trasforma rapidamente le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, fornendo casi studio preziosi e materiale di role-play per lo sviluppo del team di vendita.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di formazione alle vendite?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, permettendoti di creare rapidamente video di formazione alle vendite coinvolgenti. Utilizza avatar AI realistici e testo-a-video AI per offrire contenuti accattivanti senza bisogno di competenze estese di editing video.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i modelli video?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video personalizzabili per avviare i tuoi progetti. Puoi facilmente personalizzare gli elementi video, incorporare il tuo marchio e sfruttare strumenti di editing intuitivi per creare documentazione video unica e risorse di marketing.

HeyGen può generare voiceover AI in più lingue?

Sì, HeyGen supporta la generazione di voiceover AI di alta qualità in oltre 140 lingue. Questa portata globale, combinata con sottotitoli automatici, garantisce che la tua documentazione video e le guide pratiche siano accessibili a un pubblico diversificato.

Come aiuta HeyGen a ridurre i costi e risparmiare tempo nella produzione video?

Sfruttando il generatore di video AI di HeyGen, le aziende sperimentano significativi risparmi di tempo e riduzione dei costi associati alla produzione video tradizionale. Permette a chiunque di generare contenuti video professionali con AI senza richiedere competenze estese di editing video o attrezzature costose.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo