Creatore di Video Promozionali per la Formazione sulle Vendite: Contenuti Rapidi e Coinvolgenti

Trasforma i testi in video dinamici per la formazione sulle vendite con il nostro creatore di video promozionali basato su AI, sfruttando la funzionalità senza soluzione di continuità di Text-to-video from script.

Crea un video promozionale dinamico e ispirante di 30 secondi destinato ai responsabili delle vendite e ai team leader, mostrando l'impatto dei tuoi ultimi corsi di formazione sulle vendite. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante con grafiche professionali e musica di sottofondo motivante, mentre l'audio presenta un narratore sicuro. Sottolinea quanto sia facile produrre video promozionali di alta qualità utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video moderno e informativo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai professionisti delle vendite individuali, illustrando il potere degli strumenti basati su AI nel rivoluzionare i video di vendita. Presenta informazioni chiare e concise con un'estetica visiva pulita e una voce sofisticata e coinvolgente. Evidenzia gli "AI avatars" di HeyGen e la funzione "Text-to-video from script" per dimostrare la creazione di contenuti senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente ed educativo di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti nelle vendite e ai rappresentanti di vendita entry-level, introducendo una tecnica di vendita fondamentale come anteprima delle tue offerte di video promozionali per la formazione sulle vendite. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e chiaro, utilizzando elementi animati per trasmettere concetti, accompagnato da una voce amichevole e incoraggiante. Mostra la semplicità di aggiungere una narrazione coinvolgente con la "Voiceover generation" di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video autentico e affidabile di 40 secondi destinato a potenziali clienti aziendali e dipartimenti L&D, presentando storie di successo o testimonianze di team di vendita che hanno beneficiato dei tuoi video personalizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e invitante, incorporando scenari reali o filmati di repertorio che risuonano, insieme a una traccia audio calda e incoraggiante per le campagne di marketing. Illustra come il "Media library/stock support" di HeyGen possa migliorare la narrazione visiva.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali per la Formazione sulle Vendite

Crea video promozionali coinvolgenti per la formazione sulle vendite senza sforzo utilizzando strumenti basati su AI, ottimizzando la produzione di contenuti dal testo all'esportazione finale.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto con il Testo
Incolla il tuo testo di formazione sulle vendite nella piattaforma e lascia che **Text-to-video from script** trasformi il tuo testo in un contorno video dinamico istantaneamente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Personalizza il tuo video di formazione sulle vendite selezionando da una vasta gamma di **AI avatars** che trasmetteranno chiaramente il tuo messaggio, dando vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Brandizza e Affina il Tuo Video
Applica i loghi, i caratteri e i colori della tua azienda utilizzando controlli di **Branding** completi per assicurarti che il tuo video promozionale per la formazione sulle vendite si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta perfezionato, esporta il tuo video di formazione sulle vendite in varie risoluzioni e formati utilizzando **Aspect-ratio resizing & exports**, rendendolo pronto per qualsiasi piattaforma o campagna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Promuovi i Programmi di Formazione sulle Vendite

.

Crea facilmente video promozionali accattivanti per i tuoi corsi di formazione sulle vendite, stimolando l'interesse e attirando più partecipanti attraverso vari canali di marketing.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video promozionali con l'AI?

HeyGen utilizza avanzati AI avatars e capacità di Text-to-video from script per creare video promozionali dinamici. Puoi facilmente generare video personalizzati coinvolgenti che catturano l'attenzione e trasmettono chiaramente il tuo messaggio, rendendolo un potente creatore di video promozionali.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un ideale creatore di video promozionali per la formazione sulle vendite?

HeyGen semplifica la creazione di video promozionali per la formazione sulle vendite e video esplicativi attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop e i vari modelli di video. Puoi rapidamente aggiungere la generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici, ottimizzando la produzione di contenuti per i corsi di formazione sulle vendite.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nelle mie campagne di marketing?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di Branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video promozionali. Questo, combinato con un'ampia libreria di media/supporto stock e modelli & scene personalizzabili, assicura che le tue campagne di marketing riflettano un'immagine di marca coerente.

Come supporta HeyGen la consegna professionale dei video di vendita?

HeyGen assicura una consegna professionale dei tuoi video di vendita supportando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme. Inoltre, funzionalità come Sottotitoli/caption migliorano l'accessibilità e il coinvolgimento, rendendo i tuoi contenuti efficaci per raggiungere un pubblico diversificato.

