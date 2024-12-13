Creatore di Video Promozionali: Potenzia il Tuo Business Oggi

Crea rapidamente video promozionali e aumenta le vendite utilizzando il nostro editor video AI con modelli e scene pronti all'uso.

Crea un video promozionale di 30 secondi per un nuovo prodotto SaaS innovativo, rivolto a proprietari di piccole imprese e negozi di e-commerce. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con animazioni pulite e musica di sottofondo vivace e ispirante. Il video dovrebbe articolare chiaramente la proposta di valore del prodotto, dimostrando come aiuta ad aumentare le vendite. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare contenuti coinvolgenti dal tuo discorso scritto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale conciso di 15 secondi per annunciare uno sconto a tempo limitato, rivolto a clienti esistenti e follower sui social media. Utilizza grafiche luminose e accattivanti e tagli rapidi per catturare l'attenzione, con un tono urgente ma amichevole nella voce fuori campo. Questo pezzo della campagna di marketing dovrebbe stimolare un'azione immediata, utilizzando la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen per un audio chiaro e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo di 45 secondi che illustri i vantaggi di un nuovo servizio online, rivolto a potenziali nuovi clienti che potrebbero non conoscere l'offerta. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando testo animato e grafiche semplici per illustrare i punti chiave. Questo video mira a creare video promozionali che educano, e puoi migliorare la chiarezza aggiungendo sottotitoli tramite HeyGen per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 60 secondi che mostri le caratteristiche principali e le opzioni di personalizzazione di un prodotto di alta gamma, destinato agli acquirenti che confrontano prodotti o cercano soluzioni specifiche. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e premium, con dettagliate riprese del prodotto e testo sullo schermo che evidenziano attributi unici. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni chiave, offrendo un tocco personalizzato e coinvolgente per aiutare i clienti a personalizzare i contenuti video secondo le loro preferenze.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali

Crea rapidamente video promozionali di vendita professionali che catturano il tuo pubblico e mostrano i tuoi prodotti o servizi con facilità.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente per avviare immediatamente il tuo progetto.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video promozionale con i tuoi asset di marca e arricchiscilo con video stock dinamici dalla nostra vasta libreria multimediale.
3
Step 3
Migliora con Voce e Accessibilità
Aggiungi voci fuori campo coinvolgenti utilizzando la nostra avanzata funzione di generazione vocale per narrare la tua storia promozionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Applica i controlli del tuo marchio con loghi e colori personalizzati, quindi esporta il tuo video promozionale di alta qualità per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

.

Trasforma facilmente le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per aumentare efficacemente le vendite.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali di alta qualità?

HeyGen ti consente di creare facilmente video promozionali straordinari utilizzando l'AI. Sfrutta una vasta gamma di modelli video personalizzabili e funzionalità AI per produrre campagne di marketing coinvolgenti che aumentano le vendite in modo efficiente.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per migliorare i miei contenuti promozionali?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per generare avatar AI realistici e facilitare la creazione di video dal tuo script. Puoi anche aggiungere voci fuori campo professionali e sottotitoli automatici, garantendo che i tuoi video promozionali siano accessibili e d'impatto.

Posso personalizzare i modelli video di HeyGen per adattarli all'identità del mio marchio?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i suoi modelli video, permettendoti di incorporare i loghi, i colori e i messaggi unici del tuo marchio. Accedi a una ricca libreria multimediale con video e foto stock per personalizzare ulteriormente i tuoi video promozionali per un'immagine di marca coerente.

Come aiuta HeyGen a creare rapidamente video esplicativi e promozionali di vendita coinvolgenti?

L'editor online intuitivo di HeyGen e l'interfaccia drag-and-drop rendono facile creare video esplicativi e promozionali di vendita accattivanti. Con modelli video pronti all'uso e strumenti potenziati dall'AI, puoi produrre contenuti professionali per campagne di marketing sui social media in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo