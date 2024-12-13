Generatore di Video Pitch di Vendita: Crea Pitch con AI

Crea facilmente video pitch professionali e personalizzati con avatar AI avanzati che catturano il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una presentazione video informativa di 45 secondi rivolta ai professionisti del marketing, illustrando le prestazioni trimestrali di una campagna digitale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, elegante e autorevole, utilizzando avatar AI per fornire dati chiave in modo coinvolgente senza bisogno di un presentatore umano.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 60 secondi specificamente per i fondatori di startup, trasformando un tradizionale pitch deck in un formato video coinvolgente per attrarre potenziali investitori. Impiega uno stile visivo professionale e coinvolgente con transizioni fluide e una generazione di voiceover chiara e articolata che cattura l'essenza della loro soluzione innovativa.
Prompt di Esempio 3
Crea un pitch di vendita vibrante di 15 secondi per le aziende di e-commerce che lanciano una vendita lampo, enfatizzando l'urgenza e i benefici unici del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, ricco di immagini e completamente brandizzato, sfruttando vari Template e scene per creare un'esperienza cliente coesa ed entusiasmante che metta in risalto gli elementi di branding personalizzati.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pitch di Vendita

Crea rapidamente e senza sforzo video pitch personalizzati e coinvolgenti per il tuo pubblico e ottieni risultati.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione di vendita. I nostri strumenti di generazione di copioni basati su AI possono aiutarti a perfezionare il tuo messaggio per un impatto massimo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI realistici per rappresentare il tuo brand, o carica il tuo video per un tocco personalizzato.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora il tuo pitch con musica, immagini e branding personalizzato utilizzando il nostro editor intuitivo per organizzare le scene e perfezionare la tua presentazione visiva.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Pitch
Aggiungi automaticamente voiceover dal suono naturale ed esporta il tuo video pitch di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso con i tuoi potenziali clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Persuadi il Tuo Pubblico

Sviluppa presentazioni video potenti e coinvolgenti che motivano i potenziali clienti e li spingono verso una decisione d'acquisto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video pitch di vendita?

HeyGen agisce come un potente generatore di video pitch di vendita, permettendoti di creare video pitch coinvolgenti con facilità. Puoi sfruttare avatar AI realistici e branding personalizzato per produrre video pitch personalizzati che catturano l'attenzione e trasmettono chiaramente il tuo messaggio.

HeyGen semplifica il processo di creazione di una presentazione video?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di presentazioni video intuitivo che semplifica la creazione di contenuti. Con funzionalità come il text-to-video dal copione e un'ampia selezione di modelli video, puoi trasformare rapidamente le tue idee in presentazioni professionali.

Posso convertire il mio PowerPoint esistente in un video pitch dinamico con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di trasformare facilmente le tue presentazioni PowerPoint statiche in video pitch coinvolgenti. Migliora i tuoi contenuti con voiceover AI e applica un branding personalizzato per creare una presentazione video raffinata e d'impatto senza sforzo.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video pitch personalizzati?

HeyGen offre una suite di strumenti creativi per video pitch personalizzati, inclusa la possibilità di utilizzare diversi avatar AI e un editor drag-and-drop. Queste funzionalità, combinate con opzioni di branding personalizzato, garantiscono che la tua esperienza di creazione di pitch sia altamente flessibile e su misura per le tue esigenze.

