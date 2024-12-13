Il Generatore di Outreach di Vendite AI per un Prospecting più Intelligente

Automatizza il tuo outreach multicanale e personalizza i messaggi. Genera video di follow-up coinvolgenti utilizzando la trasformazione del testo in video per più riunioni prenotate.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto ai responsabili delle vendite e ai team di vendita B2B, dimostrando come l'automazione delle vendite integrata semplifica le attività ripetitive. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ed elegante, con grafici basati sui dati, accompagnati da una voce autorevole e chiara che spiega le complesse automazioni dei flussi di lavoro. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per presentare efficacemente le intuizioni chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi per imprenditori e leader delle vendite, mostrando il potere trasformativo di una piattaforma di vendita AI nel raggiungere una personalizzazione senza pari. I visual dovrebbero essere moderni e coinvolgenti, riflettendo la tecnologia innovativa, con una voce sicura e leggermente futuristica. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per dare vita alle tue sofisticate strategie di vendita.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 2 minuti rivolto agli specialisti delle operazioni di vendita e ai responsabili marketing, dettagliando il processo di integrazione CRM senza soluzione di continuità e il suo impatto sulla generazione efficiente di lead. Adotta uno stile visivo pulito ed esplicativo con diagrammi animati, supportato da una voce professionale che guida passo dopo passo. Assicurati che tutti i termini tecnici siano chiaramente compresi aggiungendo sottotitoli/caption utilizzando la funzione di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video energico di 1 minuto per i rappresentanti dello sviluppo delle vendite e i dirigenti delle vendite, evidenziando l'efficacia delle strategie di outreach multicanale e delle analisi e reportistica robuste. Lo stile visivo dovrebbe essere orientato ai risultati con tagli rapidi che dimostrano vari canali di comunicazione, accompagnati da una voce vivace e incoraggiante. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione visivamente impattante.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Outreach di Vendite

Semplifica il tuo prospecting e coinvolgi i lead in modo efficace con un sistema di outreach di vendita automatizzato e potenziato dall'AI.

1
Step 1
Crea la Tua Strategia di Outreach
Definisci il tuo pubblico target e gli obiettivi della campagna. Struttura il tuo outreach utilizzando modelli e scene predefiniti per una base coerente.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Personalizzati
Sfrutta l'AI per creare messaggi su misura per il tuo pubblico. Crea saluti video unici direttamente dal testo utilizzando la capacità di trasformazione del testo in video di HeyGen per un tocco altamente personale.
3
Step 3
Applica la Sequenza Multicanale
Imposta sequenze di follow-up automatizzate tramite email, LinkedIn e altro. Assicura una messaggistica coerente in tutti gli elementi video con la generazione di voiceover professionali.
4
Step 4
Scegli i Percorsi di Ottimizzazione
Monitora le metriche chiave e l'efficacia della campagna con strumenti di analisi e reportistica integrati. Utilizza queste intuizioni per affinare il tuo approccio e massimizzare il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Storie di Successo dei Clienti Dinamiche

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità che aumentano significativamente la tua automazione delle vendite e le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen l'outreach di vendita personalizzato?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video per facilitare la personalizzazione AI per l'outreach di vendita su larga scala. Questo consente alle aziende di creare messaggi coinvolgenti e personalizzati che aumentano significativamente la generazione di lead e gli sforzi di outreach multicanale.

HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro di vendita esistenti?

Sì, HeyGen è progettato per un'integrazione CRM senza soluzione di continuità, permettendogli di adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro di automazione delle vendite esistenti. Questa capacità semplifica le sequenze di prospecting e follow-up, contribuendo a più riunioni prenotate attraverso automazioni dei flussi di lavoro efficienti.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen fornisce una suite completa di strumenti creativi, inclusa la trasformazione del testo in video, la generazione di voiceover e una libreria multimediale diversificata. Gli utenti possono anche utilizzare modelli personalizzabili e controlli di branding per garantire che tutti i contenuti di vendita siano allineati con l'identità del loro marchio.

HeyGen è considerata una piattaforma di vendita AI efficace?

HeyGen è riconosciuta come una potente piattaforma di vendita AI che trasforma l'outreach di vendita consentendo la rapida creazione di video professionali con avatar AI. Migliora significativamente le strategie di automazione delle vendite, aiutando i team a personalizzare i messaggi e generare lead B2B di alta qualità in modo più efficiente.

