Creatore di Video di Onboarding per le Vendite: Forma i Nuovi Assunti Più Velocemente

Crea video di onboarding coinvolgenti e video di formazione per le vendite utilizzando la potente funzione di testo in video da script di HeyGen.

Immagina un video di onboarding per le vendite di 45 secondi, energico e progettato specificamente per i nuovi rappresentanti di vendita, offrendo un caloroso benvenuto al team. Lo stile visivo dovrebbe essere invitante e moderno, accompagnato da una voce fuori campo amichevole ed entusiasta generata tramite la funzione di generazione vocale di HeyGen. Gli avatar AI possono presentare i membri chiave del team e i valori aziendali, creando un'esperienza iniziale coinvolgente e memorabile per i nuovi assunti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team di vendita esistenti che necessitano di aggiornamenti su nuove funzionalità di prodotto o strategie di vendita, progetta un video di formazione per le vendite di 60 secondi. Il suo stile visivo e audio deve essere chiaro, nitido e altamente informativo, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per un'estetica professionale. Incorpora elementi visivi dinamici dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare vividamente i benefici del prodotto, garantendo un aggiornamento coinvolgente e facile da comprendere su argomenti di vendita cruciali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di onboarding per i dipendenti di 30 secondi, vivace e amichevole, per introdurre senza problemi i nuovi assunti nei vari dipartimenti alla cultura vibrante dell'azienda. Questo video dal design moderno, completo di musica di sottofondo vivace, dovrebbe utilizzare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per una generazione di contenuti efficiente. Garantire la massima comprensione e accessibilità per tutti gli spettatori implementando i sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Un video di formazione conciso e informativo di 50 secondi è essenziale per i membri del team di vendita remoti che necessitano di una rapida panoramica di un nuovo strumento o processo di vendita. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, accompagnato da una narrazione chiara. Sottolinea l'accesso universale utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per diverse preferenze di apprendimento e assicurati che sia pronto per varie piattaforme tramite il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding per le Vendite

Progetta in modo efficiente video di onboarding per le vendite coinvolgenti che integrano i nuovi membri del team in modo fluido ed efficace, aumentando la loro prontezza e prestazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia redigendo il tuo contenuto di onboarding. Utilizza la nostra funzione di testo in video per trasformare istantaneamente il tuo copione in un video dinamico, formando la base della tua formazione per le vendite.
2
Step 2
Applica Elementi Visivi
Arricchisci il tuo contenuto scegliendo dalla nostra vasta libreria di modelli video predefiniti. Personalizza facilmente colori, font e integra il logo della tua azienda per garantire la coerenza del marchio.
3
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo Professionali
Rendi il tuo messaggio chiaro e coinvolgente. Genera voci fuori campo AI realistiche per il tuo copione, garantendo una narrazione coerente e professionale in tutti i tuoi video di onboarding per le vendite.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Il tuo video rifinito è ora pronto per essere condiviso con i nuovi assunti, fornendo un'esperienza di onboarding completa e coinvolgente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione Rapida di Contenuti Video

Genera rapidamente contenuti video coinvolgenti e di alta qualità per l'onboarding delle vendite e le esigenze di formazione continua.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video di onboarding per le vendite coinvolgenti?

HeyGen è un innovativo creatore di video di onboarding per le vendite che semplifica la creazione di video professionali con avatar AI e testo in video da script. Utilizza modelli video predefiniti e opzioni di personalizzazione completa per produrre rapidamente contenuti di onboarding coinvolgenti.

HeyGen consente una personalizzazione completa dei video di onboarding per i dipendenti?

Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusa l'integrazione di loghi e colori, per garantire che i tuoi video di onboarding per i dipendenti si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi personalizzare completamente ogni scena, garantendo un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi video di formazione.

Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per migliorare l'efficienza nella creazione di video?

HeyGen, come strumento leader nella creazione di video, sfrutta l'AI avanzata per aumentare significativamente l'efficienza, offrendo funzionalità come voci fuori campo AI realistiche e trascrizione automatica per tutti i tuoi video. Questo consente una rapida generazione di contenuti, dal copione iniziale a un video rifinito con sottotitoli/caption, senza complessi montaggi video.

HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di video di formazione e onboarding degli utenti?

Sì, HeyGen è una piattaforma versatile perfetta per creare una vasta gamma di video di onboarding, inclusi video di onboarding per clienti, video tutorial e video dimostrativi di prodotto. I suoi modelli adattabili e le capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto lo rendono ideale per fornire video di formazione efficaci su tutte le piattaforme.

