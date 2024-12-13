Creatore di Video per Funnel di Vendita: Crea Video ad Alta Conversione

Aumenta i tuoi tassi di conversione con video per funnel accattivanti, facilmente generati da script utilizzando Testo-a-video.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing che hanno difficoltà con la generazione di lead. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando transizioni dinamiche tra le scene, mentre l'audio presenta una voce narrante energica e sicura. Mostra come i "Templates & scenes" di HeyGen semplificano la creazione di funnel video accattivanti, rendendo il marketing complesso accessibile a tutti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 45 secondi progettato per team di vendita e professionisti dell'e-commerce che mirano a incrementare i tassi di conversione. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e informativo, con un avatar AI coinvolgente che fornisce una spiegazione amichevole e chiara. Evidenzia gli "AI avatars" e la "Voiceover generation" di HeyGen per dimostrare come i messaggi video personalizzati possano essere scalati per campagne di automazione del marketing, aumentando l'engagement e le vendite.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video motivazionale di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e strateghi dei social media desiderosi di migliorare i loro sforzi di video marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda e vivace, incorporando sovrapposizioni di testo animate, accompagnate da una traccia di sottofondo vivace e ispiratrice. Sottolinea come i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen garantiscano l'accessibilità su tutte le piattaforme e come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" ottimizzino i video per i social media per massimizzare la portata e l'engagement nei loro funnel di vendita.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo animato di 30 secondi per product manager e specialisti dell'educazione clienti che introducono un servizio complesso all'interno di un funnel video. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e illustrativo, utilizzando animazioni chiare e una voce narrante calma e autorevole. Mostra come la "Media library/stock support" di HeyGen fornisca ricchi asset visivi e come il "Testo-a-video da script" semplifichi la produzione di contenuti educativi di alta qualità, guidando i potenziali clienti senza intoppi attraverso il percorso di vendita.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Funnel di Vendita

Progetta e distribuisci senza sforzo contenuti video coinvolgenti per guidare il tuo pubblico attraverso ogni fase del tuo funnel di vendita, aumentando la generazione di lead e i tassi di conversione.

1
Step 1
Crea il Tuo Video per Funnel di Vendita
Inizia selezionando un modello predefinito dalla nostra libreria o costruisci da zero utilizzando varie scene per adattarsi perfettamente a ogni fase del processo del tuo creatore di video per funnel di vendita.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Utilizza il Video Editor intuitivo per personalizzare il tuo video, aggiungendo il messaggio unico del tuo brand con testo personalizzato, media e generazione di voiceover professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Interattivi
Migliora il tuo video con call-to-action interattivi, controlli di branding ed elementi specifici progettati per stimolare la generazione di lead e l'engagement del pubblico.
4
Step 4
Pubblica e Analizza le Prestazioni
Esporta facilmente il tuo video completato utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme e integralo nella tua strategia di video marketing per monitorare il suo impatto sui tassi di conversione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sfrutta l'AI per creare video di testimonianze dei clienti coinvolgenti che costruiscono fiducia e accelerano le decisioni di acquisto all'interno del tuo funnel di vendita.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio funnel di vendita con contenuti video?

HeyGen ti consente di potenziare il tuo funnel di vendita creando contenuti video coinvolgenti con avatar AI e testo-a-video da script. Questo aiuta a catturare l'attenzione, stimolare la generazione di lead e migliorare significativamente i tassi di conversione in tutte le fasi.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per costruire funnel video efficaci?

HeyGen offre un Video Editor intuitivo con modelli e scene personalizzabili per costruire funnel video coinvolgenti. Puoi utilizzare funzionalità avanzate come la generazione di voiceover, sottotitoli/didascalie automatici e controlli di branding per garantire coerenza nei tuoi sforzi di video marketing.

HeyGen può aiutare a creare diversi tipi di video per le diverse fasi del funnel di vendita?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video versatile che ti consente di produrre una vasta gamma di risorse di marketing video, inclusi video esplicativi animati per la consapevolezza iniziale, video dimostrativi di prodotto e video di testimonianze autentiche dei clienti per costruire fiducia e aumentare le vendite.

Come contribuisce HeyGen a migliorare i tassi di conversione attraverso il video marketing?

HeyGen sfrutta avatar AI professionali e capacità di produzione video di alta qualità per creare campagne di video marketing d'impatto che risuonano con il tuo pubblico. Personalizzando le interazioni e fornendo messaggi chiari, HeyGen aiuta a ottimizzare il tuo funnel video per un maggiore coinvolgimento e, in ultima analisi, tassi di conversione più forti.

