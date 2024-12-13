Creatore di Video Promozionali per Vendite: Crea Annunci Straordinari Immediatamente

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti che aumentano le tue vendite, progettati con modelli e scene professionali per ogni campagna.

Genera un video promozionale vivace di 15 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese che desiderano annunciare rapidamente una vendita lampo e aumentare le vendite. Questo video promozionale dovrebbe presentare uno stile visivo veloce con grafiche moderne e accattivanti, accompagnato da una traccia musicale vivace ed energica. I "Templates & scenes" di HeyGen possono essere utilizzati efficacemente per semplificare il processo di creazione, garantendo un risultato professionale e coinvolgente per qualsiasi creatore di video promozionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale elegante di 30 secondi rivolto ai marchi di e-commerce che introducono una nuova collezione o prodotto, servendo come componente potente delle loro campagne di marketing. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, mostrando immagini di prodotto di alta qualità con transizioni sottili. Una musica di sottofondo morbida e coinvolgente e una narrazione chiara e persuasiva, abilmente realizzata utilizzando la funzione "Voiceover generation" di HeyGen, guideranno efficacemente il pubblico attraverso le nuove offerte.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio video dinamico di 20 secondi specificamente per i rivenditori che promuovono sconti stagionali o esclusivi, progettato per essere un annuncio video promozionale altamente efficace. Questo annuncio coinvolgente dovrebbe utilizzare una combinazione di colori vivaci, effetti sonori entusiasmanti e animazioni di testo dinamiche per evidenziare l'urgenza e il valore dell'offerta. Assicurati che i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen siano visualizzati in modo prominente, garantendo che il messaggio sia chiaro e accessibile anche quando visualizzato senza audio, massimizzando il suo impatto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 45 secondi che spiega una nuova app o software, su misura per le startup tecnologiche che cercano di realizzare video con idee creative. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, incorporando infografiche animate e presentazioni chiare dell'interfaccia utente, mentre l'audio presenta una narrazione amichevole e informativa. Sfruttando la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen, le startup possono trasformare efficacemente le loro descrizioni dettagliate del prodotto in una narrazione visiva coinvolgente e completa.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Vendite

Crea facilmente video promozionali coinvolgenti che aumentano le tue vendite e campagne di marketing con il nostro intuitivo Creatore di Video Promozionali AI. Nessuna competenza di editing richiesta!

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando dalla nostra vasta libreria di modelli video progettati professionalmente o inizia da zero con una tela bianca per liberare la tua creatività.
2
Step 2
Personalizza la Tua Storia
Dai vita alla tua narrazione aggiungendo animazioni di testo dinamiche, selezionando media dalla nostra libreria stock e incorporando musica per impostare il tono perfetto.
3
Step 3
Migliora con l'AI
Sfrutta le nostre funzionalità AI intelligenti per generare senza sforzo voiceover accattivanti e sottotitoli accurati, rendendo il tuo messaggio accessibile e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Concludi il tuo processo di creazione esportando il tuo video di alta qualità, pronto per essere condiviso online su varie piattaforme di social media per attrarre nuovi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

Sfrutta l'AI per trasformare le storie di successo dei clienti in contenuti promozionali potenti e di fiducia che convertono.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video promozionali coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato Creatore di Video Promozionali AI che ti consente di generare video promozionali straordinari senza sforzo. Sfrutta un'ampia selezione di modelli video e potenti funzionalità AI per creare annunci coinvolgenti che aumentano efficacemente le vendite per le tue campagne di marketing.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per creare annunci video?

HeyGen utilizza funzionalità AI all'avanguardia, inclusi avatar AI realistici e una potente generazione di video da testo, per semplificare la creazione di annunci video dinamici. Puoi anche generare voiceover AI e sottotitoli automatici, rendendo HeyGen un editor video online intuitivo.

Posso personalizzare i miei video promozionali con l'editor di HeyGen?

Assolutamente! L'editor video online di HeyGen offre ampi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, insieme a una ricca libreria multimediale di risorse stock. Aggiungi facilmente animazioni di testo, musica e utilizza modelli video personalizzabili per rendere ogni video promozionale unico.

Come consente HeyGen una distribuzione efficace dei contenuti promozionali sui social media?

HeyGen ottimizza i tuoi video promozionali per varie piattaforme di social media con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili. Crea annunci video accattivanti e campagne di marketing progettate per coinvolgere il tuo pubblico e aumentare le vendite su tutti i tuoi canali.

