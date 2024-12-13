Generatore di Video per Programmi di Sicurezza: Crea Formazione Coinvolgente

Sviluppa istantaneamente video di formazione sulla conformità coinvolgenti per i team HR con potenti avatar AI.

497/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione sulla sicurezza urgente di 45 secondi che illustri le procedure di emergenza per tutti i membri del personale. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e passo-passo, utilizzando grafica audace sullo schermo e una voce chiara e autorevole per guidare gli spettatori attraverso azioni critiche. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dimostrare i movimenti e le risposte corrette in modo realistico ma conciso.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione coinvolgente di 30 secondi per i dipendenti che necessitano di aggiornamenti su protocolli di sicurezza specifici, utilizzando un approccio basato su scenari. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e positivo, magari con un tocco di animazione amichevole o grafica semplificata, accompagnato da una voce allegra e incoraggiante. Questo video può utilizzare efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente situazioni comuni sul posto di lavoro.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi utilizzando un generatore di video per programmi di sicurezza, rivolto a una forza lavoro internazionale e a studenti diversi. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e accessibile, con una voce narrante professionale che spiega chiaramente istruzioni di sicurezza complesse. Assicurati che il video sfrutti la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare la comprensione e l'accessibilità per chi non è madrelingua o ha problemi di udito.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Programmi di Sicurezza

Crea senza sforzo video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti e conformi per il tuo posto di lavoro con strumenti potenziati dall'AI, garantendo una comunicazione chiara e comprensione da parte dei dipendenti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di "modelli e scene" progettati professionalmente per "video di formazione sulla sicurezza", fornendo un inizio strutturato per il tuo progetto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando un "avatar AI" per presentare il tuo contenuto. Questo aiuta a rendere i "video di formazione sulla sicurezza sul lavoro" più dinamici e relazionabili.
3
Step 3
Applica Voce Narrante e Sottotitoli
Genera una "voce narrante" naturale dal tuo script, garantendo una narrazione chiara e coerente per i tuoi messaggi di sicurezza. Questo rende il contenuto più chiaro per i "team HR".
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo progetto ed "esporta" il tuo video di alta qualità utilizzando varie opzioni di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", rendendo i tuoi "video di formazione coinvolgenti" pronti per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni di Sicurezza Complesse

.

Trasforma senza sforzo protocolli di sicurezza intricati e procedure di emergenza in istruzioni video facilmente comprensibili.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione sulla sicurezza sul lavoro?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare gli script in video di formazione coinvolgenti, completi di avatar AI realistici e voci narranti professionali. Questo consente ai team HR di creare in modo efficiente video di formazione sulla sicurezza sul lavoro di alta qualità e impatto, semplificando i processi di formazione sulla conformità.

Cosa rende HeyGen un efficace Generatore di Video Istruttivi sulla Sicurezza?

HeyGen offre una piattaforma intuitiva con modelli personalizzabili, che consente la creazione rapida di diversi video istruttivi sulla sicurezza per qualsiasi procedura di emergenza. Gli utenti possono facilmente aggiungere branding, sottotitoli/caption e sfruttare il supporto multilingue per garantire una comunicazione chiara a tutte le audience.

Il generatore di video AI di HeyGen può supportare diverse esigenze di video per programmi di sicurezza?

Assolutamente. Il generatore di video AI di HeyGen converte il testo direttamente in video dinamici per programmi di sicurezza, perfetti per la formazione basata su scenari o per spiegare protocolli complessi. Questa flessibilità assicura che il tuo contenuto di formazione sulla sicurezza sia completo e adattato a requisiti specifici del programma.

Come assicura HeyGen video di formazione coinvolgenti per la conformità?

HeyGen aiuta a creare video di formazione coinvolgenti offrendo una suite di opzioni di personalizzazione, inclusi diversi avatar AI e voci, insieme alla possibilità di integrare i propri media. Questo consente la produzione di contenuti di formazione sulla conformità accattivanti che catturano l'attenzione e migliorano la ritenzione delle conoscenze.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo