Prompt di Esempio 1
Crea un video di aggiornamento conciso di 30 secondi per il personale esistente, dimostrando la corretta procedura per l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), con visualizzazioni dinamiche passo-passo da modelli e scene predefinite, accompagnate da musica di sottofondo vivace e informazioni essenziali trasmesse tramite sottotitoli/caption prominenti per rafforzare la conformità normativa e le migliori pratiche per i video di conformità alla sicurezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto a tutti i livelli di personale, sfatando miti comuni sulla sicurezza e presentando informazioni fattuali sulle uscite di emergenza, adottando un approccio visivo coinvolgente e leggermente umoristico con tutte le spiegazioni fornite abilmente tramite testo-a-video da script, evidenziando l'efficienza di un generatore di video AI come potente generatore di video di conformità alla sicurezza.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 45 secondi specificamente per i Professionisti HR & L&D, mostrando il processo semplificato di generazione di video di formazione sulla sicurezza, impiegando uno stile visivo professionale e pulito con un narratore sicuro, arricchito da diverse immagini di stock dalla libreria multimediale/supporto stock, illustrando quanto sia facile personalizzare i contenuti utilizzando vari modelli di formazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Conformità alla Sicurezza

Produci rapidamente video di conformità alla sicurezza professionali e coinvolgenti con avatar AI e tecnologia testo-a-video, assicurando che il tuo team sia sempre informato e aggiornato.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione sulla Sicurezza
Inserisci il tuo testo di conformità esistente nel nostro generatore di video AI. La nostra funzione di conversione testo-a-video prepara istantaneamente il tuo contenuto per la consegna visiva, trasformando gli script in scene dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI professionali e modelli per rappresentare efficacemente i tuoi video di conformità alla sicurezza e coinvolgere il tuo pubblico con un tocco umano.
3
Step 3
Applica Branding e Visuali
Personalizza i tuoi video di conformità alla sicurezza con il logo, i colori e altri controlli di branding della tua azienda per mantenere un aspetto coerente e professionale in linea con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Completato
Genera e scarica i tuoi video di formazione di alta qualità. La nostra piattaforma supporta varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un'integrazione senza soluzione di continuità in qualsiasi sistema o piattaforma di gestione dell'apprendimento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci la Conformità Complessa

Trasforma regolamenti di sicurezza complessi e procedure di conformità in contenuti video generati da AI chiari e digeribili per una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di conformità alla sicurezza?

HeyGen ti consente di creare video di conformità alla sicurezza coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e conversione testo-a-video, garantendo che i tuoi messaggi cruciali di conformità normativa siano trasmessi efficacemente. Questo approccio aiuta a trasformare i video di formazione sulla sicurezza standard in contenuti dinamici e di impatto.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i video di formazione?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in tutti i tuoi video di formazione, inclusi i video di conformità alla sicurezza, per mantenere la coerenza visiva. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione sulla sicurezza siano unici e in linea con la tua identità aziendale.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per la formazione?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI all'avanguardia per ottimizzare la creazione di video di formazione di alta qualità, inclusi video di formazione sulla sicurezza completi. La sua capacità intuitiva di conversione testo-a-video e i vari modelli di formazione risparmiano tempo ed energie significative per i Professionisti HR & L&D.

HeyGen può creare video di formazione sulla sicurezza con avatar AI diversi e supporto multilingue?

Assolutamente, HeyGen ti permette di scegliere tra una vasta gamma di avatar AI realistici e supporta la generazione di voiceover multilingue e sottotitoli, rendendo i tuoi video di conformità alla sicurezza accessibili e coinvolgenti per una forza lavoro globale diversificata. Questa capacità è ideale per l'onboarding dei dipendenti in diverse regioni.

