Realizza un video di 45 secondi per una campagna di sicurezza che si concentri su configurazioni ergonomiche della postazione di lavoro per impiegati d'ufficio, utilizzando la potenza di un creatore di video di sicurezza per trasmettere informazioni incisive. Questo video professionale sulla sicurezza dovrebbe presentare un avatar AI che dimostri chiaramente le posture corrette e l'uso dell'attrezzatura con un'estetica visiva pulita e moderna e una voce fuori campo rassicurante e chiara. Gli avatar AI di HeyGen possono dare vita a questo importante messaggio in modo efficace.

Genera Video