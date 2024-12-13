Crea PSA Efficaci con il Nostro Creatore di Video per Campagne di Sicurezza

Crea video di sensibilizzazione sulla sicurezza che risuonano. I nostri avatar AI danno vita ai tuoi annunci di servizio pubblico per il massimo coinvolgimento della comunità.

Produci un video di sensibilizzazione sulla sicurezza di 1 minuto per giovani adulti, utilizzando un approccio narrativo dinamico per evidenziare i pericoli della guida distratta. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e di forte impatto visivo, accompagnato da una voce fuori campo urgente e chiara generata con la funzione di generazione vocale di HeyGen, assicurando che il messaggio critico risuoni profondamente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un annuncio di servizio pubblico di 45 secondi rivolto al pubblico generale, concentrandoti sull'importanza della preparazione della comunità locale durante i disastri naturali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio rassicurante e informativo, utilizzando efficacemente i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio professionale e coinvolgente che educa e potenzia.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 90 secondi per i dipendenti sul posto di lavoro come parte di un'iniziativa più ampia di campagne di sicurezza, illustrando le tecniche di sollevamento corrette per prevenire infortuni. La presentazione richiede uno stile istruttivo professionale e chiaro, con un avatar AI di HeyGen che funge da istruttore virtuale coerente e coinvolgente, migliorando così la ritenzione e la credibilità del messaggio.
Prompt di Esempio 3
Crea un video PSA di 30 secondi per gli utenti dei social media, enfatizzando i consigli di base sulla sicurezza antincendio per la casa. Il video necessita di un approccio visivo conciso e orientato all'azione con grafica e testo audaci, accompagnato da una traccia audio vivace e incoraggiante. Fondamentale è l'uso della funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per massimizzare l'accessibilità e il coinvolgimento anche senza audio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video PSA per una Campagna di Sicurezza

Crea annunci di servizio pubblico efficaci per campagne di sicurezza con il nostro creatore di video intuitivo, progettato per aiutarti a coinvolgere efficacemente la tua comunità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script PSA
Inizia scrivendo o incollando il tuo script avvincente, utilizzando la capacità di trasformazione testo-video di HeyGen per redigere rapidamente il tuo annuncio di servizio pubblico.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Coinvolgenti
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio e dare un tocco professionale ai tuoi video di sensibilizzazione sulla sicurezza.
3
Step 3
Migliora con una Voce Fuori Campo Professionale
Aggiungi impatto al tuo video generando audio dal suono naturale con la funzione di generazione vocale di HeyGen, assicurando che il tuo messaggio venga ascoltato chiaramente.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Finalizza il tuo video PSA per la campagna di sicurezza sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, quindi condividilo su piattaforme social per il massimo coinvolgimento della comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica informazioni complesse sulla sicurezza

.

Comunica chiaramente linee guida complesse sulla sicurezza e messaggi di salute pubblica attraverso video generati dall'AI facili da comprendere e visivamente attraenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un annuncio di servizio pubblico per campagne di sicurezza?

HeyGen consente agli utenti di creare annunci di servizio pubblico coinvolgenti per campagne di sicurezza trasformando il testo in video con avatar AI e voci fuori campo realistiche. Questo processo semplificato rende facile sviluppare rapidamente video di sensibilizzazione sulla sicurezza avvincenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i video di sensibilizzazione sulla sicurezza?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche come avatar AI avanzati, capacità di trasformazione testo-video senza soluzione di continuità e generazione di voci fuori campo autentiche per migliorare i video di sensibilizzazione sulla sicurezza. Gli utenti possono anche sfruttare il supporto di una vasta libreria multimediale e strumenti di editing video intuitivi per risultati professionali.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video PSA per un coinvolgimento specifico della comunità o per il branding?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi modelli video professionali e controlli di branding, per adattare i video PSA a iniziative specifiche di coinvolgimento della comunità. Questo assicura che i tuoi messaggi di sicurezza risuonino efficacemente su varie piattaforme social.

HeyGen fornisce strumenti efficienti per un creatore di video PSA per campagne di sicurezza?

Sì, HeyGen è progettato per essere un creatore di video PSA per campagne di sicurezza efficiente, offrendo creazione di contenuti video guidata dall'AI con funzionalità come la generazione di script e strumenti di editing video intuitivi. Questo consente agli utenti di produrre video di campagne di sicurezza di alta qualità con notevole velocità.

