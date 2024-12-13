Creatore di Video di Annunci di Sicurezza per PSA Istantanei

Trasforma i copioni in video di sicurezza di impatto istantaneamente con potenti funzionalità di testo in video per una comunicazione chiara e concisa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video PSA coinvolgente di 30 secondi progettato per genitori e bambini piccoli, concentrandosi sulla consapevolezza essenziale della sicurezza online. Utilizza uno stile visivo amichevole e animato con colori vivaci ed effetti sonori giocosi, con una voce allegra per rendere il contenuto accessibile e memorabile, sfruttando i "Templates & scenes" di HeyGen per un assemblaggio rapido.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di sicurezza di 60 secondi di forte impatto rivolto a tutti i conducenti con patente, evidenziando i pericoli della guida distratta. L'estetica visiva dovrebbe essere seria e realistica, utilizzando immagini sottili e stimolanti, accompagnate da una voce fuori campo coinvolgente ed empatica generata da un copione dettagliato utilizzando la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione sulla sicurezza di 40 secondi per proprietari di case e inquilini, offrendo istruzioni chiare su misure di sicurezza domestica critiche come la manutenzione dei rilevatori di monossido di carbonio e l'uso degli estintori. Presenta questo con uno stile visivo pulito e istruttivo che dà priorità alla chiarezza, utilizzando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per una maggiore accessibilità, insieme a una voce fuori campo chiara e diretta.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annunci di Sicurezza

Crea video di sicurezza e PSA di impatto senza sforzo. Trasforma il testo in immagini coinvolgenti con l'AI, pronti a condividere informazioni importanti e migliorare la consapevolezza della sicurezza.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Inizia con un modello video progettato professionalmente o utilizza la nostra capacità di testo in video da copione per convertire il tuo messaggio di sicurezza in contenuto visivo.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Voce
Dai vita al tuo annuncio di sicurezza incorporando diversi avatar AI e voci fuori campo personalizzate. Migliora la tua scena con elementi dalla libreria multimediale.
3
Step 3
Applica Branding e Accessibilità
Personalizza il tuo messaggio con controlli di branding robusti (logo, colori) e garantisci la massima portata con sottotitoli/didascalie generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Rivedi il tuo video di sicurezza finalizzato ed esportalo facilmente utilizzando la nostra funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci di Sicurezza Rapidi

.

Genera rapidamente video di annunci di sicurezza brevi e di impatto per una rapida diffusione su diverse piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulla consapevolezza della sicurezza?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video coinvolgenti sulla consapevolezza della sicurezza utilizzando un'ampia selezione di modelli video. Puoi personalizzare questi modelli con gli elementi del tuo marchio e presentare messaggi chiari in modo efficace, migliorando la ritenzione del pubblico.

Qual è il ruolo degli avatar AI nei video di formazione sulla sicurezza di HeyGen?

Gli avatar AI realistici di HeyGen danno vita ai tuoi video di formazione sulla sicurezza, fornendo informazioni con professionalità costante. Basta inserire il tuo copione per la generazione di testo in video e voce fuori campo, risparmiando tempo significativo nella produzione.

Posso personalizzare il creatore di video PSA di HeyGen per adattarlo al branding della nostra azienda?

Assolutamente, il creatore di video PSA di HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding robusti. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori aziendali e elementi visivi specifici per garantire che i tuoi annunci di sicurezza siano perfettamente allineati con l'identità della tua organizzazione.

Come garantisce HeyGen l'accessibilità per i video di sicurezza attraverso funzionalità come i sottotitoli?

HeyGen dà priorità alla comunicazione chiara per tutti gli spettatori generando automaticamente sottotitoli/didascalie per i tuoi video di sicurezza. Questa funzionalità essenziale migliora l'accessibilità e la comprensione, garantendo che le informazioni critiche raggiungano efficacemente un pubblico più ampio.

