Creatore di video tutorial SaaS per demo di prodotto coinvolgenti

Produci rapidamente video demo di prodotto accattivanti e documentazione video generata da AI utilizzando i modelli personalizzabili di HeyGen.

Crea un video esplicativo di 90 secondi progettato per nuovi utenti che esplorano software di video esplicativi, evidenziando la potenza dell'automazione basata su AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con dimostrazioni di interfaccia utente nitide e un avatar AI amichevole e professionale. L'audio dovrebbe utilizzare una generazione di voiceover chiara per articolare i benefici del software, rendendo le funzionalità complesse facilmente comprensibili.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding SaaS coinvolgente di 2 minuti rivolto a aziende SaaS desiderose di migliorare l'esperienza utente con modelli personalizzabili. Questo video dovrebbe essere coinvolgente e dinamico, mostrando diversi avatar AI che dimostrano caratteristiche specifiche del prodotto. Completa i visual con musica di sottofondo vivace e sfrutta il testo-a-video da script per transizioni di scena fluide, guidando i nuovi utenti attraverso la configurazione iniziale in modo efficiente.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di 60 secondi che dimostri una SOP interna, destinato a team interni che richiedono una documentazione video generata da AI chiara. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere conciso e altamente informativo, utilizzando sottotitoli chiari per evidenziare i passaggi chiave. Un avatar AI sicuro e articolato presenterà la procedura, assicurando che ogni membro del team comprenda e possa seguire le istruzioni con precisione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video demo di prodotto ad alto impatto di 45 secondi per professionisti delle vendite e del marketing che mostri nuove funzionalità del prodotto. Questo video deve essere professionale e raffinato, utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Un voiceover generato da AI con suono naturale da testo-a-voce garantirà la massima chiarezza e persuasività, comunicando efficacemente la proposta di valore del prodotto e stimolando la conversione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Tutorial SaaS

Crea senza sforzo video tutorial SaaS coinvolgenti e demo di prodotto che educano gli utenti e semplificano l'onboarding con strumenti basati su AI.

1
Step 1
Crea un Nuovo Progetto
Inizia il tuo percorso di creazione video selezionando tra una gamma di modelli personalizzabili.
2
Step 2
Registra Demo di Prodotti
Cattura il tuo software in azione utilizzando strumenti integrati di registrazione dello schermo per dimostrazioni di prodotto precise.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti AI
Migliora il tuo filmato con un voiceover generato da AI, garantendo una narrazione chiara e coinvolgente per il tuo contenuto.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video, regola i rapporti d'aspetto ed esporta per un'implementazione senza soluzione di continuità come contenuto di marketing accattivante.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video Demo di Prodotti di Impatto

.

Crea rapidamente video demo di prodotto accattivanti e contenuti di software di video esplicativi che catturano l'attenzione e stimolano le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come automatizza HeyGen la creazione di video per la documentazione tecnica?

HeyGen sfrutta l'avanzata "automazione basata su AI" per semplificare la creazione di "documentazione video generata da AI". Gli utenti possono trasformare script in video coinvolgenti con avatar AI e sofisticate capacità di "text-to-speech", migliorando significativamente l'efficienza.

HeyGen può creare video tutorial SaaS o demo di prodotto coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen è un potente "creatore di video tutorial SaaS" che facilita la creazione di "video demo di prodotto" professionali. Con "modelli personalizzabili" e diversi avatar AI, puoi produrre rapidamente contenuti coinvolgenti su misura per le esigenze del tuo brand.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la coerenza del brand nei video?

HeyGen fornisce ampi controlli di "personalizzazione" e branding per garantire che il tuo "contenuto di marketing" si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente applicare loghi personalizzati, colori del brand e utilizzare vari modelli, insieme al ridimensionamento del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.

HeyGen semplifica il flusso di lavoro per la creazione di software di video esplicativi?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di "software di video esplicativi" trasformando script in video con "automazione basata su AI". La sua piattaforma intuitiva consente un "voiceover generato da AI" senza soluzione di continuità e la generazione automatica di sottotitoli, riducendo significativamente i tempi di produzione per contenuti tecnici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo