Generatore di Video Tutorial SaaS: Crea Demo Coinvolgenti

Crea rapidamente video demo di prodotti professionali e semplifica l'onboarding SaaS con potenti avatar AI per un tocco personalizzato.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Illustra in un video di 90 secondi per i dipartimenti di formazione interna e i team di supporto un approccio dettagliato, esplicativo e passo-passo per creare SOP efficaci, utilizzando le capacità di HeyGen per integrare segmenti di registrazione dello schermo nitidi con un avatar AI coinvolgente e una generazione di voce narrante chiara, ulteriormente migliorata da sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video tutorial completo di 2 minuti, specificamente per specialisti di documentazione di prodotti SaaS e manager del successo del cliente, mostrando uno stile visivo informativo e organizzato con una voce AI rassicurante, dimostrando come gestire e aggiornare efficacemente una libreria di video tutorial all'interno di HeyGen, sfruttando modelli e scene pre-progettati e il supporto della libreria multimediale/stock per applicare aggiornamenti istantanei e esportare facilmente in varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di 45 secondi, rivolto a specialisti di onboarding SaaS o personale HR per la formazione su strumenti interni, impiegando uno stile visivo coinvolgente e user-friendly con un avatar AI amichevole per guidare i nuovi utenti attraverso un flusso di lavoro specifico, evidenziando come HeyGen semplifichi la creazione di video essenziali per l'onboarding SaaS utilizzando la generazione di voce narrante senza soluzione di continuità e sottotitoli automatici.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial SaaS

Trasforma senza sforzo processi SaaS complessi in video tutorial chiari e coinvolgenti con automazione potenziata dall'AI e opzioni personalizzabili, semplificando il tuo onboarding utenti e supporto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script tutorial, che servirà come base per il tuo contenuto video generato dall'AI utilizzando le capacità di testo-a-video.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene personalizzabili per rappresentare visivamente le caratteristiche e i flussi di lavoro del tuo SaaS in modo efficace all'interno del tuo video.
3
Step 3
Genera Voce Narrante
Utilizza la generazione di voce narrante potenziata dall'AI per aggiungere una narrazione audio chiara e dal suono naturale che dia vita al tuo script tutorial per il tuo pubblico.
4
Step 4
Applica Branding ed Esporta
Applica il logo e i colori unici del tuo brand utilizzando controlli di branding completi, quindi esporta il tuo video tutorial rifinito in rapporti d'aspetto adatti per varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Demo di Prodotti di Impatto

Genera senza sforzo demo di prodotti AI coinvolgenti per vendite e marketing, mostrando caratteristiche e aumentando i tassi di conversione per il tuo SaaS.

Domande Frequenti

Scopri come HeyGen semplifica la creazione di video generati dall'AI per tutorial SaaS?

HeyGen semplifica il processo permettendoti di creare video "generati dall'AI" di alta qualità da un semplice script. Sfrutta "avatar AI" e "text-to-speech" per generare automaticamente "video tutorial SaaS" e "video demo di prodotti" coinvolgenti senza competenze complesse di editing video.

HeyGen può assistere con la documentazione tecnica e le SOP attraverso la generazione automatica di video?

Sì, HeyGen è un ideale "Agente Video AI" per produrre "documentazione tecnica" e "SOP" chiare e coerenti. La nostra piattaforma consente l'"automazione potenziata dall'AI" per convertire i tuoi script esistenti in video dinamici con "voce narrante AI" e "generazione automatica di sottotitoli", garantendo chiarezza e riducendo i tempi di produzione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il software di video esplicativi utilizzando HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per le tue esigenze di "software di video esplicativi". Utilizza "modelli personalizzabili" e "controlli di branding" come loghi e colori, insieme a una ricca libreria multimediale, per creare "contenuti di marketing" professionali che si allineano perfettamente con il tuo brand.

Come supporta HeyGen la creazione di diversi video demo di prodotti e contenuti di onboarding?

HeyGen fornisce una piattaforma versatile per generare una gamma di "video demo di prodotti" e "video di onboarding SaaS". Regola facilmente il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto" per diverse piattaforme, incorpora "avatar AI" ed esporta video di alta qualità, rendendo i tuoi contenuti efficaci per vari canali di comunicazione.

