Generatore di Video di Formazione SaaS: Potenzia Onboarding e Demo

Ottimizza la creazione di contenuti. Trasforma script in video di formazione SaaS professionali e demo di prodotto utilizzando il Text-to-video avanzato da script.

Progetta un video coinvolgente di 60 secondi per i nuovi utenti SaaS, che funzioni come un'esperienza di onboarding accattivante. Questo video di formazione dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che guida gli utenti attraverso i passaggi iniziali con un tono professionale e chiaro. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per creare un'introduzione personalizzata e accogliente alla piattaforma.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Produci un video demo di prodotto dinamico di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, evidenziando una nuova funzionalità chiave del tuo SaaS. Adotta uno stile visivo e audio elegante e informativo per mostrare rapidamente i suoi vantaggi. Sfrutta la funzione di HeyGen Text-to-video da script per scrivere e generare efficacemente la narrazione, completata da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo conciso di 90 secondi progettato per i team interni, trasformando procedure operative complesse in SOP facili da comprendere. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere strutturato e istruttivo, garantendo chiarezza e ritenzione. Incorpora i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per un aspetto coerente, insieme a Sottotitoli/caption automatici per accessibilità e rinforzo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di marketing energico di 30 secondi rivolto a clienti esistenti e professionisti del marketing, annunciando un nuovo aggiornamento o funzionalità entusiasmante per il tuo prodotto SaaS. Questa creazione di video di marketing SaaS dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno e incisivo con audio vivace. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme social, migliorando la portata con media stock diversificati.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione SaaS

Trasforma funzionalità di prodotto complesse in video di formazione coinvolgenti e facili da comprendere con l'AI. Semplifica l'onboarding e il supporto per i tuoi utenti in modo rapido ed efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nell'editor. Sfrutta la capacità di Text-to-video da script per delineare istantaneamente le scene del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci la tua narrazione scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Integra media stock accattivanti per illustrare concetti chiave.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Dai vita al tuo script con la generazione di Voiceover di alta qualità. Seleziona tra varie voci naturali e personalizza la pronuncia per chiarezza.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità del tuo brand utilizzando i controlli di Branding per loghi e colori. Poi, esporta il tuo video di formazione rifinito pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Rapidamente Demo di Prodotto e Video Esplicativi

.

Crea rapidamente dimostrazioni di prodotto professionali e video esplicativi per mostrare le funzionalità e guidare efficacemente i nuovi utenti, semplificando concetti complessi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia documentazione video creativa e la libreria di video tutorial?

HeyGen è uno strumento avanzato di creazione video AI che rivoluziona la tua documentazione video creativa. Puoi sfruttare i nostri avatar AI realistici e le potenti capacità di text-to-video con template personalizzabili per produrre rapidamente contenuti professionali e coinvolgenti per la tua libreria di video tutorial.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per creare video demo di prodotto SaaS di impatto?

HeyGen fornisce strumenti completi per creare video demo di prodotto SaaS di impatto, inclusi voiceover AI di alta qualità e sottotitoli/caption automatici. Puoi anche applicare ampi controlli di branding per garantire che i tuoi demo di prodotto si allineino perfettamente con l'identità visiva della tua azienda.

Come automatizza HeyGen il flusso di lavoro di produzione video per video esplicativi e contenuti di formazione?

HeyGen semplifica il flusso di lavoro di produzione video per video esplicativi e contenuti di formazione attraverso un'automazione intelligente basata su AI. Basta inserire il tuo script per una conversione text-to-video senza soluzione di continuità e arricchisci le tue narrazioni con media stock ricchi dalla nostra libreria integrata.

Posso personalizzare gli avatar AI e gli elementi di branding all'interno di HeyGen per i miei video di marketing?

Assolutamente, HeyGen offre robusti controlli di branding e template personalizzabili, permettendoti di adattare gli avatar AI e incorporare il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che la creazione di video di marketing SaaS e i contenuti rivolti ai clienti mantengano un aspetto coerente e professionale su tutte le piattaforme.

