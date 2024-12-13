Generatore di Video Demo di Prodotti SaaS per Demo Coinvolgenti

Crea video demo di prodotti accattivanti con facilità utilizzando i nostri modelli e scene diversificati per un impatto immediato.

Crea un video conciso di 1 minuto su misura per i team di vendita e gli account executive, dimostrando una caratteristica chiave del nostro generatore di video demo SaaS. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando software di registrazione dello schermo per evidenziare i flussi di lavoro essenziali, completato da una voce fuori campo generata dall'AI chiara e sicura. Assicurati che il video sfrutti la robusta capacità di generazione di voiceover di HeyGen per trasmettere messaggi efficaci in modo efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dettagliato di 2 minuti per product manager e personale di supporto tecnico, mostrando le funzionalità avanzate e le caratteristiche della nostra piattaforma. Adotta uno stile visivo tecnico e preciso con walkthrough passo-passo, arricchito da testo e annotazioni sullo schermo. L'audio dovrebbe essere informativo e costante, creato utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen da script per garantire accuratezza e coerenza in tutte le spiegazioni tecniche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing coinvolgente di 90 secondi rivolto a specialisti di marketing e team di generazione della domanda, evidenziando come possano misurare il successo utilizzando link tracciabili. Il design visivo dovrebbe essere moderno e dinamico, con transizioni vivaci e una colonna sonora di sottofondo vivace. Integra gli avatar AI di HeyGen per personalizzare la presentazione, creando una narrazione relazionabile e coinvolgente per il nurturing dei lead.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding di 45 secondi facile da usare per i nuovi utenti, concentrandoti sulla semplicità della creazione senza codice all'interno del nostro software di demo prodotto online. L'approccio visivo dovrebbe essere luminoso e accogliente, con animazioni semplici e sovrapposizioni di testo chiare e concise. L'audio dovrebbe mantenere un tono amichevole e accessibile, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni dell'aspetto di HeyGen per garantire una visione ottimale su varie piattaforme, rendendo l'esperienza iniziale dell'utente senza soluzione di continuità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Demo di Prodotti SaaS

Crea senza sforzo video demo di prodotti coinvolgenti che catturano l'attenzione e mostrano chiaramente il valore della tua soluzione SaaS al tuo pubblico.

1
Step 1
Registra la Tua Esperienza di Prodotto
Utilizza il "software di registrazione dello schermo" integrato per catturare le caratteristiche chiave e i flussi di lavoro del tuo prodotto SaaS direttamente dal tuo browser o desktop, garantendo visuali accurate del prodotto.
2
Step 2
Aggiungi Voiceover e Avatar AI
Genera "voiceover AI" coinvolgenti dal tuo script, o seleziona un avatar AI per narrare la tua demo, migliorando chiarezza e coinvolgimento.
3
Step 3
Seleziona Modelli e Risorse del Marchio
Scegli tra una varietà di "modelli di video" visivamente attraenti e scene per strutturare efficacemente la tua demo. Applica facilmente il logo e i colori del tuo marchio per un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Demo
Genera il tuo video demo di prodotto di alta qualità e "condividi facilmente i video" con il tuo pubblico utilizzando link tracciabili, o scaricalo per altre piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti con le Demo

Sviluppa video AI coinvolgenti per mostrare come i clienti utilizzano con successo il tuo prodotto SaaS, costruendo fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video demo professionali per prodotti SaaS?

HeyGen semplifica la generazione di video demo per prodotti SaaS offrendo funzionalità avanzate di AI, tra cui testo-a-video da script e voiceover AI. Questo consente agli utenti di creare video demo di alta qualità senza strumenti di editing video estesi.

HeyGen può creare demo di prodotto interattive con elementi coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen ti consente di costruire demo di prodotto interattive e coinvolgenti con funzionalità come hotspot e scenari ramificati. Puoi incorporare elementi di call-to-action chiari, abilitando un'esperienza utente personalizzata e dinamica.

Quali capacità di registrazione e modifica offre HeyGen per le demo di prodotto?

HeyGen fornisce un software di registrazione dello schermo robusto e un registratore webcam per catturare il tuo prodotto in azione. La nostra piattaforma intuitiva ti consente di caricare e modificare facilmente il tuo filmato, garantendo un processo di creazione senza codice per i tuoi video demo di prodotto.

Come può HeyGen garantire coerenza del marchio e personalizzazione nelle demo di prodotto?

HeyGen supporta un forte branding attraverso modelli di video personalizzabili e controlli di branding per loghi e colori. Sfruttando le funzionalità AI, puoi anche aggiungere personalizzazione ai tuoi video demo di prodotto, creando un'esperienza unica e coerente per il tuo pubblico con grafiche ad alta risoluzione.

