Crea un video istruttivo di 1 minuto per introdurre i nuovi utenti alle funzionalità principali di una piattaforma SaaS all'avanguardia, utilizzando un avatar AI amichevole per guidarli attraverso i primi passi. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e moderno con una generazione di voiceover professionale e calmante, progettato per professionisti impegnati che cercano un onboarding rapido ed efficace. Concentrati sull'evidenziare le caratteristiche chiave per migliorare il coinvolgimento degli utenti fin dall'inizio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina uno scenario in cui un product manager deve annunciare rapidamente un aggiornamento di funzionalità per il loro software. Sviluppa un video demo di prodotto dinamico di 90 secondi utilizzando il testo per video da script, mostrando la nuova funzionalità con visuali coinvolgenti. Il pubblico di riferimento sono utenti esperti esistenti che necessitano di aggiornamenti concisi e attuabili, presentati con uno stile visivo e audio veloce ed energico, completato da sottotitoli nitidi per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Come può un'impresa globale formare efficacemente la sua forza lavoro diversificata sulle politiche di conformità? Progetta un video di formazione completo di 2 minuti con uno stile visivo raffinato e informativo e una generazione di voiceover professionale, localizzato per più regioni. Questo video, destinato ai dipendenti di vari dipartimenti e lingue, dovrebbe sfruttare le capacità di video multilingue incorporando sottotitoli chiari e potenzialmente voiceover in lingue diverse, rendendo le informazioni complesse digeribili e universalmente accessibili.
Prompt di Esempio 3
Aumenta l'impatto della tua campagna di marketing creando un video promozionale vivace di 45 secondi progettato per attrarre potenziali clienti a una nuova prova software. Utilizza modelli personalizzabili dalla libreria multimediale per assemblare rapidamente un annuncio breve e visivamente accattivante che comunichi la proposta di valore principale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace, energico e caratterizzato da musica accattivante, rivolgendosi direttamente ai team di marketing che cercano strumenti di coinvolgimento degli utenti rapidi e ad alto impatto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Onboarding SaaS

Crea rapidamente video di onboarding coinvolgenti generati da AI per migliorare il coinvolgimento degli utenti e guidare efficacemente i nuovi utenti attraverso il tuo prodotto.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di onboarding nella piattaforma. La nostra capacità di "Testo per video da script" trasformerà il tuo testo in una narrazione video dinamica, ponendo le basi per un'esperienza di onboarding chiara e concisa.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo marchio e seleziona un modello personalizzabile che si allinei con l'estetica del tuo prodotto. Questi elementi visivi cattureranno l'attenzione e renderanno i tuoi video di onboarding coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza e Rifinisci
Migliora il tuo video con controlli di branding come il tuo logo e i colori del marchio. Utilizza la "Generazione di voiceover" per garantire che il tuo messaggio sia perfettamente chiaro, rendendo il tuo video professionale e in linea con il marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di onboarding SaaS di alta qualità in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Goditi il risultato della "generazione automatizzata di video" e potenzia i tuoi utenti fin dal primo giorno.

Casi d'Uso

Ispira l'Adozione con Storie di Successo

Coinvolgi i nuovi utenti mostrando il valore del prodotto attraverso storie di successo dei clienti generate da AI, integrate nel percorso di onboarding.

Domande Frequenti

Cos'è HeyGen e come semplifica la creazione di video?

HeyGen è una piattaforma avanzata di video generati da AI che semplifica notevolmente la creazione di video consentendo agli utenti di produrre video professionali a partire da testo. Permette alle aziende di creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente senza competenze di editing estese o risorse tradizionali di produzione video, ottimizzando l'intero processo degli strumenti di creazione video.

Come funzionano gli Avatar AI e le funzionalità di testo per video di HeyGen?

HeyGen utilizza sofisticati Avatar AI che possono essere animati a partire da uno script, generando automaticamente voiceover realistici e sincronizzazione labiale. Questa tecnologia di testo per video da script semplifica la produzione di contenuti, permettendoti di trasformare contenuti scritti in presentazioni dinamiche con facilità e precisione.

HeyGen può essere utilizzato per esigenze specifiche di video aziendali come formazione o demo di prodotto?

Assolutamente, HeyGen offre modelli personalizzabili ideali per generare una varietà di contenuti aziendali, inclusi video di formazione, demo di prodotto e video di onboarding SaaS. La nostra piattaforma facilita la generazione automatizzata di video, rendendo semplice adattare e personalizzare i contenuti per diversi pubblici e obiettivi di coinvolgimento degli utenti.

HeyGen supporta la produzione di video multilingue e la generazione di sottotitoli?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue e offre robuste capacità di generazione di sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la portata globale. La sua tecnologia avanzata di sintesi vocale consente la generazione di voiceover di alta qualità in più lingue, rendendo il tuo contenuto universalmente impattante.

