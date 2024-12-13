Generatore di video esplicativi per funzionalità SaaS: Crea Demo Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in demo di prodotto coinvolgenti e video di onboarding utente istantaneamente con le potenti capacità da testo a video di HeyGen.

557/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto professionale di 45 secondi rivolto a potenziali clienti B2B che stanno considerando un nuovo strumento SaaS per la gestione dei progetti, enfatizzando una narrazione visiva efficiente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e informativo, con dimostrazioni sullo schermo nitide e una voce fuori campo calma e autorevole per trasmettere credibilità. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per strutturare una narrazione coinvolgente che evidenzi una caratteristica di integrazione chiave, migliorando la presentazione complessiva e l'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video how-to di prodotto conciso di 30 secondi per utenti esistenti che hanno difficoltà con una specifica impostazione avanzata nel loro CRM SaaS, offrendo una soluzione rapida. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo diretto in stile tutorial con registrazioni dello schermo passo-passo, accompagnato da una voce fuori campo vivace e utile e sottotitoli/caption cruciali per l'accessibilità. Questo sfrutterà la capacità di HeyGen di generare questi sottotitoli direttamente da uno script da testo a video, garantendo chiarezza e facilità di comprensione per tutti gli utenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video dinamico di 15 secondi per SaaS progettato per catturare l'attenzione degli utenti dei social media, promuovendo le capacità uniche di automazione guidate dall'AI di una piattaforma di analisi del marketing. Lo stile visivo deve essere veloce e visivamente accattivante, utilizzando grafica audace e movimento coinvolgente, supportato da una colonna sonora energica e moderna senza una voce fuori campo estesa, e ottimizzato attraverso il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per varie piattaforme social. Questo rapido pezzo di marketing dovrebbe spingere gli spettatori a saperne di più sull'efficienza del prodotto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi per Funzionalità SaaS

Genera video esplicativi coinvolgenti per le tue funzionalità SaaS con strumenti potenziati dall'AI, dallo script a un visual straordinario in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia generando uno script con l'AI. La nostra piattaforma sfrutta la capacità "Da testo a video da script" per trasformare le tue idee direttamente in contenuti video esplicativi concisi.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi con Avatar AI
Migliora la tua storia integrando elementi visivi coinvolgenti. Scegli tra la nostra vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, aggiungendo un tocco umano dinamico alle tue dimostrazioni di prodotto.
3
Step 3
Applica il Tuo Brand e Genera il Voiceover
Personalizza il tuo video con l'identità del tuo brand utilizzando i "Controlli di branding" per loghi e colori. Poi, aggiungi un voiceover professionale al tuo script, generato con AI avanzata.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Esplicativo Animato
Una volta completato il tuo video, finalizza ed "Esporta" la tua creazione di alta qualità. Puoi regolare il rapporto d'aspetto per varie piattaforme, assicurando che il tuo video esplicativo animato finale sia perfetto per qualsiasi pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Onboarding degli Utenti e i Video How-To di Prodotto

.

Migliora l'onboarding degli utenti e i video how-to di prodotto con l'AI, assicurando che gli utenti comprendano rapidamente le funzionalità e massimizzino il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la narrazione visiva creativa nei miei video esplicativi?

HeyGen consente agli utenti di elevare la loro narrazione visiva con una vasta gamma di modelli video personalizzati e la capacità di creare video esplicativi animati dinamici. La nostra piattaforma ti permette di dare vita alla tua visione creativa senza sforzo, facendo risuonare il tuo messaggio in modo più efficace.

Come semplifica HeyGen la creazione di demo di prodotto e contenuti di onboarding utente?

HeyGen semplifica la creazione di demo di prodotto coinvolgenti e video di onboarding utente con il suo intuitivo creatore di video AI e l'editor drag-and-drop. Puoi produrre in modo efficiente contenuti di alta qualità che spiegano chiaramente le funzionalità e guidano gli utenti attraverso il tuo prodotto.

HeyGen può generare avatar AI realistici e voiceover per i miei contenuti esplicativi?

Sì, HeyGen offre avatar AI avanzati e robuste capacità di generazione di voiceover, trasformando il testo in video con narratori realistici. Questo ti consente di produrre video esplicativi coinvolgenti senza dover assumere attori o registrare audio da solo.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video esplicativi delle funzionalità SaaS creati con HeyGen?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, colori specifici del brand e altri elementi personalizzati nei tuoi video esplicativi delle funzionalità SaaS. Questo assicura coerenza e rafforza l'identità del tuo brand in tutti i tuoi sforzi di marketing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo