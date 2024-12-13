Aumenta le Conversioni con un Generatore di Video Esplicativi SaaS

Crea facilmente splendidi video esplicativi animati. La nostra generazione di voiceover professionale migliora il messaggio del tuo prodotto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video raffinato di 60 secondi specificamente per piccoli imprenditori e proprietari di aziende che necessitano di contenuti coinvolgenti senza le complessità della produzione video tradizionale. Adotta un'estetica moderna e pulita in cui un avatar AI amichevole presenta le informazioni, accompagnato da un audio nitido e chiaro. Dimostra la potenza della generazione video basata su AI utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video conciso di 30 secondi su come utilizzare un prodotto, rivolto ai responsabili di prodotto che devono dimostrare chiaramente nuove funzionalità o aggiornamenti software. Lo stile dovrebbe essere un tutorial chiaro e diretto con testo sullo schermo che evidenzia i passaggi chiave, supportato da una voce narrante calma e istruttiva. Illustra il processo senza soluzione di continuità di trasformare istruzioni scritte in un video utilizzando le funzionalità di testo-a-video da script e sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico di 50 secondi progettato per i marketer digitali che creano annunci di grande impatto per varie piattaforme social, concentrandosi sulla loro strategia di marketing. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e dinamico, con musica di sottofondo accattivante e una voce narrante sicura. Evidenzia la versatilità del supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare i contenuti su diversi canali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Esplicativi SaaS

Crea facilmente video esplicativi professionali e basati su AI in pochi minuti con strumenti intuitivi e opzioni personalizzabili, trasformando il tuo messaggio in contenuti coinvolgenti.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Inizia selezionando da una libreria di "modelli personalizzabili" e scene progettate per varie esigenze di video esplicativi, fornendo un punto di partenza perfetto.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio
Inserisci il tuo script o testo direttamente nell'editor. La funzione "testo-a-video" preparerà la tua narrazione per una generazione di voce AI senza soluzione di continuità.
3
Step 3
Genera Elementi AI
Migliora il tuo video scegliendo un "avatar AI" espressivo per presentare i tuoi contenuti e genera automaticamente un voiceover professionale per il tuo script.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta
Rivedi il tuo video, aggiungi "sottotitoli/caption" per una maggiore accessibilità, e poi esporta il tuo video esplicativo di alta qualità nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Onboarding del Prodotto

Migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti con video di formazione basati su AI, rendendo le funzionalità complesse del SaaS facili da comprendere.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per la generazione di video esplicativi animati?

HeyGen consente ai team creativi di produrre rapidamente video esplicativi animati di alta qualità attraverso la sua piattaforma intuitiva di generazione video basata su AI. Gli utenti possono sfruttare modelli personalizzabili, avatar AI realistici e una conversione testo-a-video senza soluzione di continuità per dare vita alla loro visione con una facilità d'uso notevole.

Quali caratteristiche innovative di AI offre HeyGen per il software di video esplicativi?

HeyGen integra capacità avanzate di AI, inclusi avatar AI realistici e un potente motore di testo-a-video che trasforma gli script in contenuti visivi coinvolgenti. Offre anche opzioni di voiceover professionale e può persino assistere con script generati automaticamente, semplificando l'intero flusso di lavoro di produzione.

HeyGen può essere utilizzato per creare video efficaci su come utilizzare un prodotto e contenuti di marketing?

Assolutamente, HeyGen è un potente generatore di video esplicativi SaaS perfetto per creare video su come utilizzare un prodotto e contenuti di marketing dinamici. Consente alle aziende di produrre rapidamente demo di prodotto professionali complete di branding personalizzabile e sottotitoli generati automaticamente per raggiungere un pubblico più ampio.

Come assicura HeyGen la coerenza del marchio e la qualità professionale nelle sue creazioni video AI?

HeyGen supporta la qualità professionale nelle creazioni video AI attraverso ampi controlli di branding, permettendo agli utenti di integrare loghi e colori specifici all'interno di modelli personalizzabili. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e le opzioni per voiceover professionale e sottotitoli precisi garantiscono che ogni video mantenga una presenza di marchio coerente e di alta qualità.

