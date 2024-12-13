Creatore di Video Demo SaaS: Crea Demo di Prodotto Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in avvincenti video demo SaaS in pochi minuti utilizzando potenti funzionalità di testo-a-video da script.

Crea un video dimostrativo tecnico di 1 minuto rivolto agli sviluppatori software, mostrando una nuova integrazione API. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e minimalista, concentrandosi su registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni animate. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per la narrazione e `Testo-a-video da script` per generare spiegazioni tecniche precise in modo efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di Onboarding e Formazione di 90 secondi rivolto ai nuovi utenti aziendali di una piattaforma SaaS complessa. Il video dovrebbe adottare uno stile istruttivo coinvolgente, passo dopo passo, con una voce narrante chiara e di supporto. Impiega i `Modelli e scene` di HeyGen per un aspetto coerente e `Sottotitoli/didascalie` per garantire l'accessibilità e rafforzare le istruzioni chiave.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dimostrativo software approfondito di 2 minuti per i responsabili IT, dettagliando le avanzate funzionalità di sicurezza di una nuova applicazione. L'approccio visivo dovrebbe essere altamente informativo e professionale, utilizzando grafiche nitide e una voce narrante seria e autorevole. Sfrutta il `Testo-a-video da script` di HeyGen per costruire una narrazione completa, incorporando elementi visivi rilevanti dalla `Libreria multimediale/supporto stock`.
Prompt di Esempio 3
Genera un video esplicativo di 45 secondi per i fondatori di startup, evidenziando la proposta di valore di un creatore di video demo SaaS snello. Questo video necessita di uno stile visivo moderno ed energico con musica di sottofondo vivace. Utilizza i `Modelli e scene` diversificati di HeyGen per una creazione rapida e il `Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto` per ottimizzare per varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Demo SaaS

Crea rapidamente video demo di prodotto professionali e contenuti esplicativi che mostrano chiaramente la tua offerta SaaS.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea le caratteristiche e i benefici chiave del tuo prodotto. Utilizza la funzionalità di testo-a-video da script per convertire facilmente il tuo contenuto in una bozza video iniziale.
2
Step 2
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli video personalizzabili progettati per demo di prodotto. Aggiungi facilmente i tuoi contenuti e risorse visive utilizzando l'editor intuitivo.
3
Step 3
Aggiungi Presentatori Avatar AI
Migliora i tuoi video demo SaaS con avatar AI coinvolgenti che possono presentare i tuoi contenuti, conferendo un tocco professionale alla panoramica del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza i tuoi video demo software aggiungendo elementi di branding. Esporta il tuo prodotto finito in risoluzione video HD 1080p, pronto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Anteprime di Prodotto Dinamiche per i Social Media

.

Crea rapidamente brevi clip accattivanti del tuo prodotto SaaS per le piattaforme social, aumentando la visibilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video demo SaaS professionali?

HeyGen semplifica i processi del "creatore di video demo SaaS" permettendo agli utenti di generare "video demo software" professionali utilizzando "avatar AI" e "voce narrante AI" direttamente dal "Testo-a-video da script". Il suo intuitivo "editor drag-and-drop" semplifica ulteriormente l'intero flusso di produzione.

Quali caratteristiche tecniche garantiscono video demo di prodotto di alta qualità con HeyGen?

HeyGen garantisce video demo di prodotto di alta qualità supportando la "risoluzione video HD 1080p" per immagini nitide. Gli utenti possono migliorare i loro "video potenziati dall'AI" con "sottotitoli/didascalie" generati automaticamente e sfruttare "modelli video personalizzabili" per risultati professionali.

HeyGen può generare voci personalizzate e sottotitoli completi per video esplicativi?

Sì, HeyGen offre avanzate capacità di "voce narrante AI", permettendoti di generare audio dinamico dal tuo "Testo-a-video da script". Inoltre, include un robusto "generatore di sottotitoli" per creare automaticamente "sottotitoli/didascalie" accurati per tutti i tuoi "video esplicativi", garantendo l'accessibilità.

Come rende HeyGen accessibili ai creatori i video demo software complessi?

HeyGen semplifica la creazione di "video demo software" complessi attraverso il suo "editor drag-and-drop" facile da usare. Permette l'integrazione senza soluzione di continuità di segmenti di "software di registrazione dello schermo" con "video potenziati dall'AI" per creare dimostrazioni coinvolgenti e professionali senza sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo