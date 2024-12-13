Creatore di Video Highlight per Sfilate: Crea Video di Moda con AI

Genera affascinanti highlight di sfilate e portafogli di moda professionali utilizzando potenti capacità di testo-a-video.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi pensato per stilisti emergenti, modelli e stilisti per mostrare il loro ultimo lavoro in portafogli di moda impressionanti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo elegante e ad alta energia con tagli dinamici, accompagnato da musica elettronica vivace, e includere una voce fuori campo chiara e sicura generata utilizzando la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, riassumendo efficacemente il tema e l'ispirazione della collezione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di 30 secondi rivolto ai marketer dei social media per marchi di moda, concentrandoti sulla creazione di momenti salienti coinvolgenti sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, incorporando grafiche ispirate alla cultura pop e audio di tendenza, completato da testi sovrapposti concisi e d'impatto creati utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen per massimizzare il coinvolgimento e le conversioni degli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Produci un elegante reel di 60 secondi per organizzatori di eventi di moda o creatori di contenuti, ideale per presentare sfilate di moda virtuali e dimostrare il potere della Creazione Video Prompt-Native. Il video dovrebbe esibire uno stile visivo cinematografico con avatar AI sofisticati che mostrano abiti in slow-motion, accompagnati da musica classica o ambient. Utilizza la funzione di avatar AI di HeyGen per dare vita a questi design con un realismo senza pari.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video annuncio di 15 secondi per piccoli imprenditori che lanciano nuove linee di abbigliamento. Questo breve clip dovrebbe presentare uno stile ispiratore e generato dagli utenti con transizioni rapide, sottolineato da musica di sottofondo popolare e royalty-free, e didascalie chiare e facili da leggere. Sfrutta i Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo contenuto promozionale coinvolgente, garantendo un aspetto lucido e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Highlight per Sfilate

Crea video highlight di sfilate affascinanti senza sforzo con AI, trasformando i tuoi contenuti di moda in storie visive coinvolgenti per social media e portafogli.

1
Step 1
Crea la Tua Visione di Sfilata
Inizia il tuo progetto fornendo un prompt testuale per definire il tuo concetto di sfilata. La capacità di testo-a-video di HeyGen trasforma il tuo input in segmenti video iniziali, abilitando la Creazione Video Prompt-Native.
2
Step 2
Personalizza la Tua Presentazione
Eleva il tuo video highlight aggiungendo una narrazione dinamica utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen. Affina il ritmo e il flusso per creare un'esperienza veramente coinvolgente.
3
Step 3
Raffina Visuali e Branding
Assicura la coerenza del marchio applicando il tuo logo e gli schemi di colore desiderati con i controlli di Branding di HeyGen (logo, colori). Questo passaggio è cruciale per creare Momenti Salienti sui Social Media Coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro Finale
Finalizza il tuo video highlight di sfilata selezionando le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto preferite. Produci un video highlight di alta qualità pronto per la condivisione immediata su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Portafogli e Collezioni di Moda

.

Presenta visivamente i tuoi ultimi design di moda, sfilate o portafogli creativi con contenuti video generati da AI, raffinati e coinvolgenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei progetti di video highlight?

HeyGen, come potente generatore di video AI, consente ai professionisti creativi di produrre senza sforzo video highlight di alta qualità e momenti salienti sui social media coinvolgenti utilizzando avanzate capacità di generazione video AI.

HeyGen supporta la Creazione Video Prompt-Native?

Assolutamente. HeyGen sfrutta avanzate capacità di testo-a-video, permettendo agli utenti di trasformare un semplice prompt testuale direttamente in contenuti video coinvolgenti, anche per esigenze specializzate come un Generatore di Sfilate AI.

Quali tipi di contenuti creativi può produrre HeyGen?

HeyGen eccelle nel generare momenti salienti sui social media coinvolgenti e annunci video ad alte prestazioni. Le sue capacità ti permettono di trasformare immagini di input e prompt testuali in visuali dinamiche, perfette per varie applicazioni creative, inclusi portafogli di moda.

HeyGen è in grado di miglioramenti video avanzati?

Sì, HeyGen integra un'AI di movimento avanzata per supportare funzionalità come la generazione di voce fuori campo e la capacità di ritmare con precisione i segmenti video. Ti consente anche di migliorare la tua produzione di generazione video AI fino a 4K, garantendo una qualità professionale superiore.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo