Generatore di Video di Roleplay: Narrazione Potenziata dall'AI Semplificata

Dai vita ai tuoi scenari di roleplay con il nostro generatore di video AI, sfruttando avatar AI realistici per contenuti coinvolgenti e personalizzabili.

Immagina di creare un video di 30 secondi di roleplay che dimostri un eccellente servizio clienti, rivolto ai proprietari di piccole imprese. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la sofisticata generazione di voiceover per dare vita a personaggi realistici e dialoghi chiari in uno stile coinvolgente, professionale e amichevole, completato da una traccia di sottofondo vivace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di lancio prodotto di 45 secondi utilizzando HeyGen come generatore di video AI, rivolto ai marketer dei social media. Crea un video alla moda, ricco di elementi visivi con colori vivaci e musica moderna, sfruttando i diversi modelli e scene e la potente capacità di testo in video da script per personalizzare efficacemente il tuo messaggio.
Prompt di Esempio 2
Produci un aggiornamento aziendale interno elegante di 60 secondi per i responsabili del marchio. Con il generatore di video Avatar AI di HeyGen, crea un messaggio autorevole consegnato da avatar AI personalizzati, supportato da un'estetica visiva pulita e una narrazione professionale, arricchendo la tua presentazione attraverso l'ampia libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 30 secondi che spieghi un concetto complesso a educatori e formatori. Impiega la generazione di voiceover di HeyGen per fornire una narrazione amichevole e istruttiva e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità, garantendo uno stile visivo chiaro e semplice focalizzato su elementi visivi facili da comprendere che rendono il contenuto del tuo generatore di video AI altamente digeribile.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Roleplay

Crea facilmente scenari di roleplay dinamici con avatar AI, script personalizzati e strumenti di produzione professionali, dando vita alle tue narrazioni in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona gli Avatar
Inizia scrivendo il tuo script per il roleplay. Poi, scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per interpretare le tue scene.
2
Step 2
Personalizza la Tua Scena e i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci la tua narrazione selezionando modelli coinvolgenti o caricando i tuoi media per gli sfondi. Regola gli elementi visivi per soddisfare le tue esigenze di personalizzazione.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Rifinisci
Genera voiceover dal suono naturale per i tuoi avatar direttamente dal tuo script. Affina i tempi e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finito
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di roleplay di alta qualità nel formato desiderato, pronto per la distribuzione su piattaforme come i social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Illustra i successi reali dei clienti attraverso video dinamici con AI, costruendo fiducia e dimostrando efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come HeyGen eleva la produzione creativa di video?

HeyGen rivoluziona la produzione creativa di video offrendo un avanzato generatore di video AI che trasforma gli script in contenuti coinvolgenti. Gli utenti possono sfruttare i potenti strumenti di HeyGen per creare storie visive avvincenti con facilità.

Posso personalizzare gli avatar AI e gli elementi del marchio all'interno di HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per gli avatar AI, permettendoti di adattare il loro aspetto e le loro espressioni. Puoi anche integrare i tuoi elementi del marchio, come loghi e colori, per mantenere una coerenza di branding in tutti i tuoi video con avatar AI.

Quali capacità uniche di voiceover offre HeyGen?

HeyGen dispone di una robusta generazione di voiceover, permettendoti di aggiungere voci dinamiche e naturali ai tuoi video. Questa capacità migliora la qualità complessiva della produzione, offrendo opzioni diverse per adattarsi perfettamente alla tua visione creativa.

Come può HeyGen trasformare testo o immagini in video coinvolgenti con avatar AI?

HeyGen semplifica la creazione di video con avatar AI convertendo sia script di testo che immagini in contenuti video dinamici. Questa potente funzionalità di generatore di testo in video e generatore di immagini in video dà vita alle tue idee creative in modo efficiente.

