Sviluppa un video di 1 minuto rivolto ai team di sviluppo interni, delineando chiaramente l'ultimo aggiornamento della roadmap ingegneristica utilizzando uno stile visivo pulito e professionale con diagrammi tecnici e una narrazione precisa e informativa generata tramite Voiceover. Il video dovrebbe dettagliare una nuova funzionalità chiave sviluppata utilizzando il generatore di video di aggiornamento della roadmap, garantendo chiarezza sulla sua implementazione tecnica e l'impatto futuro.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 90 secondi per clienti esterni e stakeholder chiave, annunciando importanti funzionalità potenziate dall'AI dai nostri ultimi aggiornamenti di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente con grafica animata, presentato da un avatar AI in un tono vivace e sicuro, utilizzando modelli e scene personalizzabili per mostrare le innovazioni.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo di 2 minuti rivolto ai nuovi utenti che valutano il nostro generatore di video, dimostrando un aspetto innovativo della piattaforma. Lo stile visivo dovrebbe essere calmo e informativo, guidando gli spettatori attraverso il processo con chiari elementi visivi dell'interfaccia utente, arricchito da sottotitoli completi per l'accessibilità, e sfruttando il nostro supporto di libreria multimediale/stock per illustrare applicazioni reali.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di briefing dinamico di 45 secondi per i team di marketing e vendite, evidenziando un recente aggiornamento del prodotto che migliora significativamente le nostre capacità di generazione video potenziate dall'AI. Questo video dovrebbe presentare una traccia di sottofondo energica, presentare punti chiave in elenco puntato e utilizzare un avatar AI per comunicare le notizie di impatto, garantendo che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento della Roadmap

Trasforma efficacemente gli aggiornamenti della tua roadmap di prodotto in video coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo una comunicazione chiara e una migliore comprensione del team.

1
Step 1
Crea il Tuo Aggiornamento
Inizia redigendo il tuo script per il video di aggiornamento della roadmap. Utilizza la capacità di testo in video di HeyGen per disporre rapidamente il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi aggiornamenti o selezionando modelli personalizzabili.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Integra l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen (logo, colori). Aggiungi voiceover professionali per una consegna raffinata.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video finale di aggiornamento della roadmap con generazione video di alta qualità potenziata dall'AI. Condividilo facilmente con stakeholder o membri del team.

Produci video accattivanti per mostrare gli sviluppi futuri del prodotto

Sviluppa contenuti video persuasivi per evidenziare il valore e l'impatto delle future iterazioni del prodotto per vari pubblici.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen il processo tecnico di generazione di video di aggiornamento della roadmap?

HeyGen semplifica gli aspetti tecnici della creazione di video di aggiornamento della roadmap attraverso la generazione video potenziata dall'AI. Gli utenti possono convertire una bozza di script direttamente in video utilizzando avanzate capacità di testo in video, complete di avatar AI realistici e voiceover professionali.

Posso integrare l'identità del mio marchio nei video di aggiornamento del prodotto di HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua azienda e colori specifici in qualsiasi video di aggiornamento del prodotto. Questo assicura che tutte le tue comunicazioni, inclusi i video di aggiornamento della roadmap, rimangano coerenti con l'identità del tuo marchio.

Quali opzioni sono disponibili per personalizzare avatar AI e scene video in HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI e modelli personalizzabili, permettendoti di creare video di aggiornamento della roadmap coinvolgenti. Puoi scegliere tra varie scene e stili di personaggi per adattare perfettamente il tuo messaggio e il tuo pubblico utilizzando il nostro generatore di video.

Quanto velocemente posso produrre un video di aggiornamento della roadmap di alta qualità con le funzionalità potenziate dall'AI di HeyGen?

Le funzionalità potenziate dall'AI di HeyGen accelerano notevolmente il processo di creazione video, permettendoti di generare video di aggiornamento della roadmap di alta qualità in modo efficiente. Con la funzionalità di testo in video, puoi trasformare il tuo script in un video raffinato in pochi minuti, agendo come un potente creatore di video di aggiornamento della roadmap.

