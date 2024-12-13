Generatore di Video di Formazione sui Rischi: Migliora la Sicurezza sul Lavoro

Trasforma la sicurezza sul lavoro con video di formazione coinvolgenti creati facilmente utilizzando avatar AI.

Crea un video di formazione basato su scenari di 45 secondi per i nuovi dipendenti, che rappresenti un comune pericolo per la sicurezza sul lavoro e la sua corretta mitigazione. Lo stile visivo dovrebbe essere realistico e coinvolgente, utilizzando avatar AI per rappresentare membri del team diversi, accompagnati da una voce chiara e incoraggiante. Questo video di formazione coinvolgente dovrebbe preparare efficacemente il personale per situazioni reali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla sicurezza sul lavoro di 60 secondi rivolto al personale d'ufficio e ai team remoti, delineando i protocolli di emergenza essenziali. Utilizza uno stile visivo pulito e informativo con grafica professionale e un tono rassicurante nell'audio. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità in questo video di formazione vitale.
Prompt di Esempio 2
Produci un breve clip di 30 secondi per la formazione sui rischi per i manager, fornendo una guida rapida su come identificare e segnalare potenziali pericoli. L'estetica visiva dovrebbe essere in stile infografico, chiara e diretta, supportata da una voce autorevole. Utilizza la funzione di testo a video di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video motivazionale di 50 secondi sulla sicurezza per la forza lavoro generale, mostrando le migliori pratiche nella gestione delle attrezzature e nella prevenzione degli incidenti. L'approccio visivo dovrebbe essere vario e inclusivo, incorporando esempi reali dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnati da una traccia audio edificante e motivante. Questo video mira a promuovere una cultura della sicurezza proattiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sui Rischi

Trasforma senza sforzo i tuoi copioni in video di formazione sui rischi e sulla sicurezza coinvolgenti e professionali, migliorando la comprensione e la conformità dei dipendenti con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia creando il tuo copione dettagliato per il video di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Utilizza la capacità di testo a video dal copione per gettare le basi per il tuo contenuto.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Questa funzione fornisce una presenza professionale e coerente sullo schermo per i tuoi video di formazione coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Elementi Visivi
Migliora il tuo video con voiceover AI dal suono naturale dal tuo copione. Completa la narrazione con elementi visivi e media pertinenti dalla libreria stock per illustrare i punti chiave sulla sicurezza.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di formazione sui rischi regolando il rapporto d'aspetto ed esportandolo nel formato desiderato. Carica senza problemi i tuoi video di formazione completati sulle piattaforme LMS per una distribuzione diffusa.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Scenari di Sicurezza Complessi

.

Chiarisci procedure di sicurezza intricate e protocolli di gestione dei rischi attraverso video AI visivamente coinvolgenti, rendendo le informazioni complesse più facili da comprendere e applicare per i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione coinvolgenti per il mio team?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il modo in cui crei video di formazione coinvolgenti. Con modelli personalizzabili, puoi sviluppare contenuti dinamici per la formazione basata su scenari e l'inserimento di nuovi dipendenti, assicurando che il tuo team rimanga concentrato e informato.

Quali tipi di video di formazione posso generare utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Puoi generare una vasta gamma di video di formazione con HeyGen, inclusi video di formazione sui rischi critici e video di formazione completa sulla sicurezza sul lavoro. La nostra piattaforma semplifica la creazione di qualsiasi tipo di video di formazione necessario per la tua organizzazione.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per il branding aziendale nei materiali di formazione?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua azienda e schemi di colori specifici nei tuoi video di formazione. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti siano perfettamente allineati con la tua identità aziendale, mantenendo un aspetto professionale e coerente.

Come semplifica HeyGen il processo di trasformare un copione in un video di formazione completo?

HeyGen semplifica la creazione di video abilitando la generazione di testo a video direttamente dal tuo copione. Utilizzando avatar AI e voiceover AI, puoi produrre rapidamente video di formazione rifiniti e di alta qualità, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo