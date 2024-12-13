Creatore di Video Rideshare: Crea Video Coinvolgenti Più Velocemente

Sfrutta diversi modelli di video e scene per produrre video di onboarding e social media coinvolgenti, rendendo la creazione di contenuti professionali semplice e veloce.

Immagina di creare un video dinamico di 30 secondi per i social media, rivolto ad aspiranti autisti di rideshare, mostrando la facilità e i benefici di iniziare. Questo video dovrebbe avere uno stile visivo vivace con grafiche brillanti e una voce AI amichevole e incoraggiante, utilizzando l'ampia libreria di modelli di HeyGen per avviare il processo di creazione e farti diventare un vero creatore di video rideshare.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale professionale di 45 secondi rivolto a potenziali nuovi clienti per un servizio di rideshare, enfatizzando sicurezza e convenienza. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e affidabile, con transizioni fluide e una voce AI chiara e autorevole. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni chiave, conferendo un aspetto coerente e raffinato alla tua produzione di strumenti AI per creare video professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi progettato per nuovi autisti di rideshare, spiegando le funzionalità essenziali dell'app e le migliori pratiche. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, con testo chiaro sullo schermo e una voce paziente e guida. Assicurati che i sottotitoli di HeyGen siano abilitati per l'accessibilità, rendendo questo un video di formazione efficace.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di messaggio personalizzato di 15 secondi per utenti rideshare esistenti, offrendo una promozione speciale o un saluto personale da parte dell'autista. Questo contenuto breve dovrebbe essere visivamente dinamico e accattivante, con musica veloce e una voce energica. Sfrutta la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trovare rapidamente immagini coinvolgenti, semplificando il tuo lavoro come editor video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Rideshare

Crea facilmente video professionali di onboarding, formazione o promozionali per autisti e passeggeri di rideshare utilizzando gli strumenti basati su AI di HeyGen.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Video o uno Script
Inizia il tuo progetto video rideshare scegliendo tra una varietà di "modelli di video" professionali adatti alle tue esigenze, o inserisci il tuo script per sfruttare la nostra funzionalità di testo in video.
2
Step 2
Personalizza con Elementi Basati su AI
Personalizza il tuo video aggiungendo avatar AI realistici per presentare le informazioni, o genera doppiaggi dal suono naturale utilizzando i nostri avanzati "strumenti basati su AI".
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Sottotitoli
Migliora il tuo video con immagini dalla nostra libreria multimediale e garantisci l'accessibilità abilitando i sottotitoli automatici. La nostra tecnologia aiuta a "generare sottotitoli" con precisione, rendendo il tuo messaggio chiaro a tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Professionale
Finalizza la tua creazione nel nostro intuitivo "editor video", quindi esporta il tuo video in vari formati per la condivisione sui social media o piattaforme interne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video AI

.

Produci rapidamente annunci video d'impatto per reclutare autisti e acquisire clienti, ottimizzando gli sforzi di marketing con l'efficienza dell'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI e un editor video intuitivo per semplificare la produzione video. Gli utenti possono trasformare rapidamente il testo in video con doppiaggi AI realistici, rendendo facile creare video professionali senza esperienza di editing estesa.

Quali opzioni creative offre HeyGen per progetti video diversi?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video personalizzabili e una ricca Libreria Multimediale Royalty-Free, perfetta per creare video di onboarding coinvolgenti, video per i social media o video di formazione. Gli utenti hanno ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i loro contenuti si distinguano davvero.

HeyGen può generare automaticamente sottotitoli e migliorare l'accessibilità dei video?

Sì, HeyGen dispone di potenti strumenti per generare automaticamente sottotitoli, migliorando significativamente l'accessibilità dei video. Inoltre, HeyGen supporta transizioni e controlli di branding, aiutando gli utenti a creare video raffinati con una timeline a più livelli.

HeyGen è un generatore di video AI efficace per creare contenuti specializzati come i video rideshare?

Assolutamente, HeyGen è un potente generatore di video AI, capace di produrre contenuti specializzati di alta qualità, inclusi video rideshare coinvolgenti. Con avatar AI e editing drag-and-drop, i creatori possono produrre facilmente immagini d'impatto per qualsiasi scopo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo