Sblocca la Crescita con il Creatore di Video per l'Abilitazione delle Entrate

Crea potenti video di abilitazione alle vendite con facilità utilizzando la funzione di testo a video da copione di HeyGen. Nessuna competenza di editing video richiesta per aumentare le tue entrate.

Crea un video istruttivo di 90 secondi destinato a Manager IT e Formatori Tecnici, dettagliando gli aspetti fondamentali della nostra piattaforma video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e altamente informativo, con testo chiaro sullo schermo e una voce narrante maschile professionale e calma. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen e i sottotitoli automatici per spiegare chiaramente concetti tecnici complessi, dimostrando la facilità d'uso della piattaforma per la rapida creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto di 2 minuti, accattivante e su misura per i Team di Vendita Globali e i Product Manager, mostrando le caratteristiche innovative del nostro sistema con uno stile visivo dinamico e coinvolgente che evidenzia efficacemente gli elementi dell'interfaccia utente. Impiega diversi avatar AI per presentare le funzionalità chiave e sfrutta la funzione di sottotitoli di HeyGen per supportare la comprensione multilingue, assicurando che il contenuto risuoni con un pubblico globale e semplifichi la spiegazione della proposta di valore del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video mirato di 60 secondi per Specialisti delle Operazioni di Vendita e Amministratori SaaS, illustrando come le integrazioni senza soluzione di continuità contribuiscano all'abilitazione delle entrate. Il video dovrebbe adottare uno stile di sovrapposizione grafica animata che sia conciso e vivace, utilizzando i 'Modelli e scene' di HeyGen per assemblare rapidamente metafore visive coinvolgenti. Concentrati sul mostrare la fluidità del flusso di dati e i benefici tangibili delle nostre soluzioni integrate, migliorando l'ecosistema di vendita complessivo.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video introduttivo di formazione alle vendite di 1 minuto creato per Manager di Abilitazione alle Vendite e Specialisti di Onboarding, progettato per educare rapidamente i nuovi assunti su una specifica caratteristica del prodotto senza richiedere competenze di editing video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, istruttivo e professionalmente accessibile, con uno degli avatar AI di HeyGen che parla un copione generato tramite 'Testo a video da copione'. Questo video mira a semplificare il processo di onboarding, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per l'Abilitazione delle Entrate

Trasforma le tue strategie di vendita con video coinvolgenti e potenziati dall'AI. Segui questi semplici passaggi per creare contenuti accattivanti che accelerano i tuoi obiettivi di abilitazione delle entrate.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo il tuo copione video. La nostra piattaforma trasforma il tuo testo in contenuti video di alta qualità, formando la base del tuo video di abilitazione delle entrate.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per abbinare perfettamente il tuo marchio e trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Branding
Assicurati che il tuo video sia accessibile e in linea con il marchio. Aggiungi automaticamente sottotitoli per chiarezza e integra gli elementi del tuo marchio come loghi e colori per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Abilitazione delle Entrate
Genera il tuo video di alta qualità in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Il tuo video raffinato è ora pronto per potenziare il tuo team di vendita e guidare l'abilitazione delle entrate.

Casi d'Uso

Produci Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

Genera storie di successo dei clienti e video di case study professionali per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per una creazione video efficiente?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che sfrutta avatar AI sofisticati e tecnologia di testo a video per trasformare i copioni in contenuti video coinvolgenti. Questa potente capacità include la generazione automatica di voiceover e la creazione precisa di sottotitoli, semplificando notevolmente il tuo processo di creazione video.

HeyGen può aiutare con aspetti tecnici come l'editing video e le funzionalità di accessibilità?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione video, riducendo la necessità di competenze tradizionali di editing video. Genera automaticamente sottotitoli e didascalie, assicurando che i tuoi video siano accessibili e facilmente comprensibili da un pubblico più ampio, anche per video multilingue.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per creare video demo di prodotto professionali?

HeyGen fornisce una piattaforma video AI robusta con caratteristiche essenziali per video demo di prodotto professionali. Utilizza modelli video personalizzabili, integra gli elementi del tuo marchio con controlli di branding e accedi a una libreria multimediale completa per produrre dimostrazioni raffinate e d'impatto.

Quanto è versatile l'output video di HeyGen per varie piattaforme e lingue?

HeyGen assicura che il tuo contenuto video sia altamente versatile e ottimizzato per diverse piattaforme. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e facilita la creazione di video multilingue con voiceover di alta qualità, assicurando che il tuo messaggio risuoni a livello globale.

