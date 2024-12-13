Generatore di Video per l'Abilitazione delle Entrate: Aumenta le Vendite con l'AI

Genera video di prospezione personalizzati senza sforzo. I nostri avatar AI consentono contenuti di vendita coinvolgenti con significativi risparmi di tempo.

È necessario un video tecnico di 90 secondi per ingegneri del software e product manager, che esplori le capacità avanzate del generatore di video AI di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere preciso e analitico, integrando frammenti di codice dinamici e una voce narrante chiara e informativa. Evidenzia come gli avatar AI, insieme alla funzionalità di testo-a-video da script, consentano la generazione di contenuti scalabili e personalizzabili, dimostrando la solida base tecnica della piattaforma.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi specificamente per rappresentanti dello sviluppo vendite, mostrando come creare video di prospezione personalizzati e di impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e professionale, con tagli rapidi e un tono entusiasta e persuasivo. Utilizza i Modelli e le scene di HeyGen per costruire rapidamente introduzioni coinvolgenti e combinarle con la generazione di Voiceover personalizzati per rivolgersi ai singoli potenziali clienti per nome, facendo sentire ogni contatto unico e diretto.
Prompt di Esempio 2
Per l'onboarding di nuovi dipendenti in grandi aziende, crea un video esplicativo coinvolgente di 2 minuti che dettagli un flusso di lavoro interno complesso utilizzando le funzionalità di HeyGen per l'e-learning e la formazione. Lo stile visivo deve essere pulito e diagrammatico, incorporando animazioni illustrative e un narratore calmo e rassicurante. Assicurati la piena accessibilità sfruttando Sottotitoli/didascalie e arricchisci la presentazione con risorse pertinenti tratte dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di marketing conciso di 60 secondi per manager di marketing globali, evidenziando come HeyGen consenta significativi risparmi di tempo e costi nella creazione di contenuti. I visual dovrebbero essere puliti e aziendali, con visualizzazioni di dati e una voce diretta e orientata al business. Sottolinea la facilità di produrre video multilingue utilizzando la funzionalità efficiente di testo-a-video da script di HeyGen e come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto permettano un rapido adattamento su varie piattaforme internazionali senza sforzi aggiuntivi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per l'Abilitazione delle Entrate

Potenzia il tuo team di vendita con video personalizzati e di impatto creati senza sforzo per stimolare l'engagement e accelerare i tuoi obiettivi di entrate.

1
Step 1
Scegli un Punto di Partenza
Inizia selezionando tra una varietà di modelli di video professionali o una tela bianca. Questa base ti consente di strutturare rapidamente il tuo messaggio per video di abilitazione delle vendite efficaci.
2
Step 2
Genera Contenuti Coinvolgenti
Inserisci il tuo script e sfrutta le capacità di testo-a-video per convertire istantaneamente il testo in voiceover naturali e scene visive. Questo semplifica la creazione di contenuti dinamici.
3
Step 3
Arricchisci con Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Questi presentatori digitali aggiungono un tocco professionale e personalizzato, aumentando il coinvolgimento degli spettatori.
4
Step 4
Pubblica e Condividi Strategicamente
Esporta i tuoi video completati in vari rapporti d'aspetto per una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme. Distribuisci i tuoi video di abilitazione delle vendite di alta qualità per potenziare i rappresentanti di vendita e stimolare le entrate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Prospezione di Vendite Personalizzata

Genera video coinvolgenti e personalizzati per i social media e la prospezione, aiutando i rappresentanti di vendita a connettersi efficacemente con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per la creazione di video?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma script in video coinvolgenti. Utilizza avatar AI sofisticati e tecnologia di testo-a-video per creare contenuti professionali rapidamente, supportato da funzionalità di editing potenziate dall'AI.

HeyGen può aiutare a creare video di vendita personalizzati?

Sì, HeyGen consente agli utenti di produrre video di prospezione altamente personalizzati, migliorando significativamente gli sforzi di abilitazione delle vendite. Questo generatore di video per l'abilitazione delle entrate aiuta i rappresentanti di vendita a connettersi con il pubblico in modo più efficace, fornendo messaggi su misura.

Quali funzionalità offre HeyGen per semplificare la produzione di video?

HeyGen offre una suite completa di funzionalità progettate per semplificare la produzione di video, inclusi modelli di video personalizzabili e la capacità di generare video multilingue. Questi strumenti riducono significativamente i costi e il tempo associati alla creazione tradizionale di video, ottimizzando il tuo flusso di lavoro.

HeyGen si integra con altri strumenti aziendali?

HeyGen è progettato per integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro esistenti, offrendo integrazioni CRM e di comunicazione per una condivisione e distribuzione efficienti. È ideale per creare video esplicativi coinvolgenti e contenuti di e-learning e formazione su varie piattaforme.

