Creatore di Video per il Retargeting: Aumenta le Vendite con Annunci Personalizzati

Trasforma le tue campagne con il nostro creatore di annunci video AI, realizzando video dinamici di breve durata attraverso Template e scene intelligenti per aumentare le conversioni.

Immagina un video di 30 secondi progettato per piccoli imprenditori e marketer di e-commerce, focalizzato sulla semplificazione dei loro sforzi pubblicitari. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, imitando contenuti autentici generati dagli utenti (video pubblicitari in stile UGC), con una voce fuori campo amichevole e conversazionale. Questo tutorial sul creatore di video per il retargeting potrebbe mostrare quanto velocemente possono lanciare campagne personalizzate, evidenziando la facilità di creare diversi "avatar AI" per rappresentare varie demografie di clienti, rendendo i loro annunci più personali ed efficaci.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio dinamico di 45 secondi rivolto ad agenzie di marketing digitale e acquirenti di media, enfatizzando la creazione e l'iterazione rapida degli annunci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, veloce e caratterizzato da musica di sottofondo energica, riflettendo l'efficienza di un creatore di annunci video AI. Questo annuncio dimostrerebbe quanto velocemente gli script si trasformano in visuali rifinite utilizzando la capacità "Testo-a-video da script" di HeyGen, permettendo loro di creare annunci video per più clienti contemporaneamente, mostrando un chiaro vantaggio competitivo.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale conciso di 15 secondi rivolto a product manager e campaign manager che cercano di aumentare le conversioni. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, moderna e brandizzata, utilizzando musica di sottofondo vivace e ispiratrice e una voce fuori campo chiara e persuasiva. Questo video di breve durata potrebbe mostrare una caratteristica del prodotto o un'offerta, dimostrando quanto facilmente possano sfruttare i "Template e scene" di HeyGen per lanciare campagne di impatto rapidamente, scegliendo tra vari modelli di annunci video.
Prompt di Esempio 3
Un video testimoniale di 60 secondi per team di successo clienti e sostenitori del marchio. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo empatico e affidabile, caratterizzato da audio nitido e coinvolgente e transizioni fluide, specificamente progettato per video di breve durata. Evidenzierebbe storie di successo dei clienti, incorporando senza soluzione di continuità "Sottotitoli/didascalie" generati da HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza a tutti gli spettatori, trasformando efficacemente feedback autentici in prove sociali convincenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Retargeting

Crea senza sforzo annunci video per il retargeting personalizzati e ad alta conversione per ri-engaggiare il tuo pubblico e aumentare le conversioni su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Principale
Utilizza la vasta libreria di Template e scene di HeyGen o trasforma il testo in video da uno script per costruire rapidamente la base del tuo annuncio per il retargeting.
2
Step 2
Personalizza con l'AI
Migliora l'appeal del tuo video incorporando avatar AI realistici o generando voci fuori campo personalizzate per risuonare profondamente con segmenti di retargeting specifici.
3
Step 3
Affina il Tuo Messaggio
Integra una chiamata all'azione convincente e utilizza la suite di editing intuitiva per adattare il flusso e il contenuto del tuo video per il massimo impatto su varie piattaforme.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Ottimizza il tuo video finale con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutti i tuoi canali social media scelti, pronto per aumentare le conversioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Video Testimoniali

.

Crea facilmente video testimonianza coinvolgenti con avatar AI per costruire fiducia e persuadere il pubblico di retargeting a convertire.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente annunci video AI coinvolgenti?

HeyGen funziona come un avanzato creatore di annunci video AI, permettendoti di creare video di breve durata accattivanti con una velocità straordinaria. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli di annunci video e la potente suite di editing per progettare annunci coinvolgenti che aumentano le conversioni e coinvolgono efficacemente il tuo pubblico.

Cosa rende HeyGen ideale per produrre annunci video in stile UGC autentici?

HeyGen ti consente di produrre annunci video in stile UGC autentici attraverso l'uso di avatar AI realistici e opzioni di personalizzazione del marchio flessibili. Questo ti permette di creare video testimonianza coinvolgenti e altri contenuti che risuonano naturalmente con il tuo pubblico di riferimento.

Posso trasformare facilmente gli script in video rifiniti usando HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di trasformare facilmente il testo in video da script, generando video professionali completi di generazione di voce fuori campo realistica. La nostra piattaforma intuitiva semplifica il processo creativo, dando vita visivamente e acusticamente ai tuoi contenuti scritti.

HeyGen offre funzionalità per ottimizzare i contenuti video per il retargeting?

Come versatile creatore di video per il retargeting, HeyGen fornisce strumenti robusti per creare video di breve durata personalizzati con chiare chiamate all'azione. Questi video sono perfettamente adatti per campagne sui social media, aiutandoti a ri-engaggiare il pubblico e a incrementare significativamente le conversioni.

