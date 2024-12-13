Generatore di Video Annunci di Retargeting: Aumenta le Conversioni Velocemente

Aumenta le vendite e le conversioni con annunci di retargeting personalizzati, potenziati dalla potente generazione di voce fuori campo di HeyGen.

Crea un video vivace di 30 secondi pensato per i proprietari di piccole imprese che trovano difficile la creazione di annunci, mostrando quanto velocemente possono lanciare annunci di retargeting efficaci. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e facile da usare, con tagli rapidi di diversi modelli e scene di HeyGen, accompagnati da una voce fuori campo vivace e incoraggiante, dimostrando il semplice processo di avvio di una campagna con modelli pronti all'uso.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video sofisticato di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing desiderosi di ottimizzare le loro campagne di retargeting e aumentare le conversioni, enfatizzando il potere degli annunci video personalizzati. L'estetica dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando grafica in movimento dinamica per illustrare i dati e una voce fuori campo sicura e autorevole per guidare gli spettatori attraverso il processo di perfezionamento dei loro messaggi, sfruttando efficacemente la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per messaggi precisi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi rivolto alle aziende di e-commerce che cercano modi innovativi per ri-engaggiare i visitatori passati del sito web e aumentare le vendite con chiare call-to-action nei loro annunci di retargeting. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e amichevole, con in primo piano diversi avatar AI che interagiscono con le visualizzazioni dei prodotti sullo schermo, accompagnati da una voce fuori campo calda e persuasiva, evidenziando come gli avatar AI di HeyGen possano trasmettere messaggi personalizzati in modo efficace.
Prompt di Esempio 3
Crea un video rapido di 15 secondi per i digital marketer focalizzati a massimizzare la portata e l'impatto dei loro annunci video su piattaforme social, catturando rapidamente l'attenzione. Utilizza uno stile visivo veloce e vibrante con testi sovrapposti audaci e musica di sottofondo energica, assicurando che i messaggi cruciali siano trasmessi anche senza suono attraverso sottotitoli/caption efficaci, incoraggiando gli spettatori a esplorare come creare contenuti coinvolgenti e di piccole dimensioni per le loro campagne sui social media.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Annunci di Retargeting

Crea senza sforzo video annunci di retargeting coinvolgenti con AI per ri-engaggiare il tuo pubblico e migliorare le prestazioni della tua campagna.

1
Step 1
Seleziona un Modello Strategico
Inizia il tuo percorso di **creazione di annunci** scegliendo tra una varietà di **modelli e scene** pre-progettati, fornendo un punto di partenza professionale ed efficiente per le tue campagne di retargeting.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Messaggio
Dai vita al tuo script utilizzando la nostra funzione **Testo-a-video da script**. Questo ti permette di generare rapidamente immagini e narrazioni coinvolgenti per i tuoi **video annunci**.
3
Step 3
Personalizza con Elementi del Brand
Personalizza il tuo video incorporando il tuo logo e i colori del brand utilizzando i **controlli di branding (logo, colori)**. Questo aiuta a **personalizzare i video annunci** per riflettere la tua identità unica.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Finalizza il tuo video annuncio di retargeting aggiungendo **sottotitoli/caption** per una maggiore portata, e poi esportalo nel formato ottimale per le tue specifiche piattaforme social per aiutare a **aumentare le conversioni**.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sfrutta i Video Testimonial dei Clienti

Produci video persuasivi di storie di successo dei clienti per costruire fiducia e migliorare notevolmente i tassi di conversione del retargeting.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video annunci di retargeting?

HeyGen è un avanzato Generatore di Annunci AI che semplifica l'intero processo di creazione di annunci, permettendo agli utenti di generare rapidamente video annunci coinvolgenti, inclusi quelli per campagne di retargeting, a partire da semplici script di testo. Questo lo rende una soluzione efficiente per la creazione di annunci video sofisticati.

Posso personalizzare i video annunci creati con HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video annunci, inclusa un'editor drag-and-drop per applicare i colori del brand, aggiungere loghi e integrare elementi specifici di call-to-action. Puoi utilizzare vari modelli per personalizzare efficacemente i tuoi video annunci per qualsiasi campagna di retargeting.

Quali funzionalità offre HeyGen per aumentare le conversioni nelle campagne di retargeting?

HeyGen potenzia le campagne di retargeting permettendo agli utenti di creare video annunci coinvolgenti con avatar AI, generazione professionale di voce fuori campo e script personalizzati. Queste funzionalità aiutano a catturare l'attenzione e aumentare le conversioni trasmettendo messaggi altamente personalizzati progettati per risuonare con specifici pubblici.

È facile generare video annunci coinvolgenti per i social media usando HeyGen?

Sì, HeyGen è progettato per essere intuitivo e facile da usare, rendendo semplice generare video annunci di alta qualità ottimizzati per le piattaforme social. Il suo editor drag-and-drop intuitivo e la libreria di modelli professionali consentono una rapida creazione di annunci, ideale per annunci di retargeting costanti.

