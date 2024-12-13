Creatore di Video per il Retail | Aumenta le Vendite con Video AI

Potenzia il tuo marketing video con video di prodotto accattivanti, migliorati dalla generazione di voiceover professionali e controlli di branding facili.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto che dimostri come i proprietari di piccole imprese possano produrre facilmente contenuti professionali utilizzando HeyGen come creatore di video per il retail. Rivolto a un pubblico di imprenditori impegnati, il video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso e pulito e una voce energica e chiara che metta in evidenza la semplicità del funzionamento dell'editor della piattaforma, dimostrando specificamente quanto sia facile utilizzare la generazione di voiceover per articolare i benefici del prodotto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 90 secondi che mostri le caratteristiche intricate di un nuovo gadget tecnologico, rivolto alle aziende di e-commerce e ai responsabili marketing di prodotto. Utilizza uno stile visivo elegante e orientato ai dettagli con una voce precisa e informativa, enfatizzando la capacità di HeyGen di creare contenuti video di alta qualità a partire da una funzione di testo a video dettagliata per garantire accuratezza e chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video vivace di 30 secondi su misura per i creatori di contenuti sui social media, illustrando come produrre rapidamente clip promozionali coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico con grafiche accattivanti, tagli rapidi e musica di sottofondo vivace, dimostrando l'efficienza dei modelli e delle scene di HeyGen per creare video sui social media che catturano l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 2 minuti rivolto a formatori aziendali e responsabili di brand, spiegando il potere della narrazione video coerente attraverso gli Avatar AI. La presentazione dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e coinvolgente, con diversi avatar AI che interagiscono senza soluzione di continuità, accompagnati da una voce calma e autorevole che trasmette le capacità avanzate degli avatar AI di HeyGen per la comunicazione del brand.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Retail

Crea facilmente video di alta qualità per il retail e i prodotti con strumenti basati su AI, modelli sorprendenti e funzionalità di editing intuitive per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona tra una varietà di modelli progettati professionalmente per avviare il tuo video per il retail, oppure inizia con una tela bianca per un controllo creativo totale.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media ed Elementi AI
Carica le immagini e i video dei tuoi prodotti, oppure sfrutta gli avatar AI avanzati di HeyGen per presentare i tuoi prodotti in modo dinamico.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Testo
Affina il tuo video per il retail applicando i tuoi controlli di branding, aggiungendo il tuo logo, i colori del brand e testo accattivante con l'editor semplice.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Renderizza il tuo video di prodotto di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso su piattaforme social e canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Prodotti

.

Sviluppa testimonianze video coinvolgenti e storie di successo dei clienti per costruire fiducia e dimostrare il valore dei tuoi prodotti per il retail.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video di alta qualità?

HeyGen sfrutta la creazione video avanzata basata su AI, permettendo agli utenti di trasformare script in video coinvolgenti con Avatar AI e voiceover realistici. Il suo editor drag-and-drop e i modelli estesi garantiscono un flusso di lavoro semplice ed efficiente, rendendo accessibile la creazione di video complessi per un output video di alta qualità.

HeyGen può essere utilizzato come un efficace creatore di video di prodotto o per il retail?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video di prodotto ideale, permettendo alle aziende di creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti e contenuti di marketing video per il retail in modo efficiente. Gli utenti possono personalizzare i video con elementi di branding e utilizzare media di stock per mostrare i prodotti in modo efficace, garantendo un output video di alta qualità.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare contenuti video realistici simili a quelli umani?

Le capacità tecniche principali di HeyGen includono la generazione di Avatar AI realistici e la sintesi di voiceover di alta qualità da script testuali. Questo processo di creazione video basato su AI consente una produzione di contenuti scalabile senza la necessità di riprese tradizionali, rendendolo una soluzione robusta per diverse esigenze di narrazione video.

HeyGen fornisce strumenti per la coerenza del brand e la facilità d'uso nella creazione di video?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, per mantenere la coerenza del brand in tutti i tuoi contenuti di marketing video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop garantisce un'esperienza di creazione video semplice ed efficiente per tutti gli utenti, supportando una narrazione video facile.

