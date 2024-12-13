Generatore di Video per il Retail: Crea Video di Prodotti Coinvolgenti Istantaneamente

Crea rapidamente video professionali e in linea con il brand utilizzando il nostro editor intuitivo drag-and-drop e modelli personalizzabili per catturare il tuo pubblico retail.

Per i proprietari di piccole imprese e i marketer di e-commerce che lanciano un nuovo gadget tecnologico, immagina un video di lancio prodotto di 45 secondi coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno con riprese dinamiche del prodotto, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce narrante professionale, generata in modo efficiente utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per creare video veramente in linea con il brand, fungendo da potente generatore di video prodotto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale coinvolgente di 30 secondi progettato per i social media manager e i proprietari di boutique che annunciano una vendita lampo per un negozio di moda. Lo stile visivo deve essere vivace e veloce, con tagli rapidi di merce attraente impostati su musica pop energica, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per creare rapidamente impatto. Questa soluzione di generatore di video per il retail aiuterà a suscitare immediato interesse nei clienti.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video istruttivo informativo di 60 secondi per gli appassionati di tecnologia e gli acquirenti online, che dimostri chiaramente l'installazione e le caratteristiche uniche di un dispositivo per la casa intelligente. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso con dimostrazioni passo-passo, incorporando musica di sottofondo calma e ambientale, e sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire accuratezza e un tono professionale per questo pezzo essenziale di creazione video, rendendolo una soluzione stellare di generatore di video AI.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 20 secondi sulla storia del brand, rivolto ai consumatori generali e ai fedeli del marchio, che mostri un'attività artigianale locale. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, con oggetti fatti a mano e forse una breve narrazione ispiratrice consegnata da un avatar AI creato con la funzione di avatar AI di HeyGen, impostato su musica di sottofondo morbida e edificante, illustrando il potere di un generatore di video per raccontare storie coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Retail

Crea senza sforzo video di prodotti retail straordinari con l'AI. Trasforma descrizioni e immagini di prodotti in contenuti video coinvolgenti in pochi clic.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli di video prodotto progettati da esperti per avviare la tua creazione di video retail. Scegli semplicemente un modello che si adatta al tuo prodotto e brand, quindi inizia a personalizzare.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Migliora il tuo video selezionando un avatar AI per presentare il tuo prodotto con un tocco umano. Questi presentatori virtuali possono evidenziare eloquentemente le caratteristiche chiave del tuo prodotto.
3
Step 3
Applica Voiceover Professionali
Genera voiceover dal suono naturale dal tuo script di prodotto, garantendo una presentazione audio chiara e coinvolgente per i tuoi articoli retail. Questo aggiunge un livello professionale ai tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video retail selezionando il rapporto d'aspetto desiderato ed esportalo in alta definizione, pronto per qualsiasi piattaforma social o sito di e-commerce.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti

.

Sviluppa testimonianze video coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare il valore del prodotto ai potenziali clienti retail.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per le aziende?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che consente agli utenti di creare video di alta qualità senza sforzo. Con la sua interfaccia intuitiva e gli avatar AI, le aziende possono produrre contenuti coinvolgenti rapidamente per varie esigenze, inclusa la generazione di video per il retail.

HeyGen può produrre video di prodotto in linea con il brand per il retail?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video prodotto ideale, offrendo ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video siano perfettamente in linea con il brand. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli di video prodotto e personalizzarli per adattarli alle tue specifiche esigenze retail.

Quali risorse creative offre HeyGen per migliorare i contenuti video?

HeyGen fornisce una robusta suite di strumenti creativi AI per video, inclusi avatar AI realistici e voiceover professionali, per elevare la tua creazione video. Puoi facilmente integrare questi elementi per produrre contenuti dinamici e coinvolgenti da prompt testuali.

Quanto velocemente posso generare video utilizzando la piattaforma AI di HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di generazione video, permettendoti di creare video rapidamente da prompt testuali o personalizzando modelli pre-progettati. Questo efficiente generatore di video AI ti consente di produrre contenuti professionali senza editing estensivo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo