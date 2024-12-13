Creatore di Video Formativi per il Retail: Crea Educazione Coinvolgente per il Personale

Crea rapidamente video formativi professionali per i dipendenti con avatar AI per coinvolgere e inserire nuovo personale in modo efficiente.

Crea un video conciso di 1 minuto progettato per l'inserimento di nuovo personale in un ambiente retail. Questo video formativo informativo dovrebbe presentare un avatar AI amichevole che illustra le principali politiche aziendali, garantendo un tono chiaro e accogliente. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per una narrazione precisa e una generazione di voiceover senza interruzioni, rendendo il processo di produzione di video formativi coinvolgenti efficiente e professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di formazione prodotto di 90 secondi rivolto agli attuali addetti alle vendite al dettaglio, mostrando le caratteristiche e i benefici di una nuova linea di prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, incorporando immagini di alta qualità dei prodotti dalla libreria multimediale/supporto stock per evidenziare i punti di forza principali. Assicurati chiarezza e accessibilità implementando sottotitoli/didascalie, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per creare un video formativo retail raffinato e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Genera un rapido video educativo di 45 secondi per i clienti, spiegando le nuove funzionalità in negozio o gli aggiornamenti del programma fedeltà, destinato ai clienti retail. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e conciso, utilizzando un avatar AI per fornire informazioni in modo diretto e professionale. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per un messaggio accurato e garantisci una visualizzazione ottimale su vari schermi digitali e piattaforme social con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo i tuoi video potenziati dall'AI altamente adattabili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo completo di 2 minuti per la gestione retail e il personale senior, dettagliando una nuova procedura operativa o il lancio di un software. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo professionale e autorevole, concentrandosi su chiarezza e dettaglio. Migliora la comprensione con una narrazione nitida tramite la generazione di voiceover e rinforza i punti chiave con sottotitoli/didascalie, costruendo un video sofisticato utilizzando i modelli e le scene flessibili di HeyGen per creare video formativi che informano efficacemente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Formativi per il Retail

Crea senza sforzo video formativi per il retail coinvolgenti e professionali per educare il tuo personale e migliorare le prestazioni, sfruttando strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia redigendo il tuo script formativo o scegliendo tra una varietà di modelli video professionali per impostare la scena per i tuoi video formativi per il retail.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Dai vita ai tuoi contenuti scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per narrare la tua formazione, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con voice-over generato automaticamente, aggiungi sottotitoli per l'accessibilità e integra il logo del tuo marchio per un tocco professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato, esporta facilmente i tuoi video formativi di alta qualità in vari formati di rapporto d'aspetto, pronti per essere distribuiti per la formazione del personale o l'educazione dei clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Contenuti Motivazionali

.

Genera video ispiratori e stimolanti per i team di vendita e il personale, promuovendo un ambiente di lavoro positivo e migliorando la motivazione per prestazioni di picco.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video formativi per il retail?

HeyGen è un creatore di video formativi per il retail intuitivo che semplifica notevolmente la creazione di contenuti coinvolgenti. Puoi creare rapidamente video formativi di alta qualità sfruttando avatar AI e modelli video personalizzabili, garantendo un messaggio coerente per le tue esigenze di formazione del personale.

Quali capacità AI offre HeyGen per migliorare i video formativi?

HeyGen offre robuste funzionalità video potenziate dall'AI, inclusi avatar AI realistici che possono presentare il tuo script con voice-over naturale. Questa tecnologia consente una produzione efficiente di materiali educativi per i clienti e di formazione prodotto, completi di sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.

HeyGen può essere utilizzato per vari tipi di formazione del personale e educazione dei clienti?

Assolutamente. HeyGen è versatile per creare una vasta gamma di video formativi, dall'inserimento di nuovo personale a una formazione prodotto completa e video esplicativi coinvolgenti per i clienti. La sua flessibilità ti aiuta a produrre contenuti su misura per qualsiasi obiettivo di apprendimento.

HeyGen fornisce strumenti per sviluppare rapidamente video formativi animati coinvolgenti?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video formativi con elementi visivi dinamici. Puoi utilizzare modelli video pronti all'uso e integrare facilmente elementi video animati per produrre contenuti accattivanti, riducendo il tempo e lo sforzo tipicamente coinvolti nella scrittura di script e produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo