Progetta un video di formazione al dettaglio di 90 secondi per i nuovi assunti, concentrandoti sui saluti iniziali ai clienti e sulle procedure di base del negozio. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e professionale, con avatar AI che dimostrano interazioni cortesi, accompagnati da una generazione di Voiceover chiara per guidare i nuovi collaboratori attraverso i passaggi essenziali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video esplicativo di prodotto di 60 secondi rivolto a venditori esperti, dettagliando le caratteristiche di una nuova linea di prodotti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e informativo, utilizzando la funzione Testo-a-video da script per evidenziare le specifiche chiave e incorporando ricche immagini dalla libreria multimediale/supporto stock per mostrare il prodotto in azione.
Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per tutto il personale al dettaglio, illustrando protocolli di sicurezza critici come le uscite di emergenza e la risposta alle fuoriuscite. Lo stile visivo e audio deve essere autorevole e preciso, garantendo che le informazioni cruciali siano trasmesse efficacemente con sottotitoli chiari e presentate all'interno di un modello personalizzabile professionale.
Sviluppa un video di condivisione della conoscenza di 45 secondi per i team di assistenza clienti, dimostrando le migliori pratiche per gestire i reclami comuni dei clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere empatico e pratico, impiegando avatar AI per simulare scenari con generazione di Voiceover esperta, e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la massima diffusione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione al Dettaglio

Crea in modo efficiente video di formazione al dettaglio coinvolgenti e professionali con l'AI. Semplifica il tuo processo di creazione dei contenuti e potenzia il tuo team con esperienze di apprendimento accessibili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Sviluppa i tuoi contenuti di formazione al dettaglio e utilizza la nostra funzione di testo-a-video per generare istantaneamente le scene iniziali dal tuo script.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Personalizza il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo materiale di formazione.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Branding
Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi per un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione al dettaglio ed esportalo in vari rapporti d'aspetto per una distribuzione senza problemi su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure Complesse al Dettaglio

Trasforma la conoscenza del prodotto o le procedure operative complesse in video generati dall'AI chiari e coinvolgenti, migliorando la comprensione e le prestazioni del personale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen rivoluzionare la creazione dei nostri video di formazione al dettaglio?

HeyGen funge da avanzato generatore di video AI, consentendo alle aziende di creare video di formazione al dettaglio professionali in modo efficiente. Trasforma gli script di testo in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e Voiceover AI, semplificando notevolmente il tuo processo di creazione dei contenuti.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di formazione?

HeyGen accelera la produzione di video di formazione sfruttando avatar AI e una vasta libreria di modelli personalizzabili. Questo consente una rapida creazione di contenuti, garantendo che le tue iniziative di inserimento dei dipendenti e condivisione della conoscenza siano costantemente coinvolgenti e professionali.

HeyGen può supportare vari tipi di video di formazione aziendale?

Sì, HeyGen è versatile per diverse esigenze di formazione aziendale, inclusi l'inserimento dei dipendenti, la formazione tecnica, la formazione sulla conformità e la condivisione generale della conoscenza. La nostra piattaforma consente la creazione di video di formazione professionali su misura per qualsiasi dipartimento o argomento.

HeyGen utilizza avatar AI per un'esperienza di formazione migliorata?

Assolutamente. HeyGen integra sofisticati avatar AI e Voiceover AI per dare vita ai tuoi script di formazione. Questa capacità di testo-a-video assicura una presentazione professionale e coerente per tutti i tuoi contenuti di formazione, rendendo i tuoi video di formazione professionali più dinamici.

