Generatore di Formazione Retail: Crea Formazione Coinvolgente per i Dipendenti

Crea corsi personalizzati per l'onboarding e lo sviluppo delle competenze senza sforzo. Il nostro generatore di formazione retail utilizza avatar AI per contenuti dinamici e coinvolgenti.

Scopri come un video di 45 secondi, con immagini vivaci e una voce narrante professionale e dinamica generata facilmente dal tuo script utilizzando la funzione Testo-a-video da script, può trasformare la formazione di onboarding per i nuovi assunti. Questo clip coinvolgente è rivolto ai responsabili delle risorse umane nel settore retail e ai coordinatori della formazione, mostrando il potere di un generatore di formazione retail per creare rapidamente contenuti introduttivi accattivanti, garantendo che ogni nuovo dipendente inizi con il piede giusto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 60 secondi progettato per i responsabili di negozio che cercano di elevare l'esperienza del team. Con un'estetica pulita e moderna e una narrazione calma e informativa fornita da un avatar AI, questo video dimostra come il nostro Costruttore di Corsi Personalizzati favorisca uno sviluppo delle competenze senza soluzione di continuità. Illustra la creazione senza sforzo di moduli specializzati, promuovendo l'apprendimento continuo all'interno del tuo ambiente retail.
Prompt di Esempio 2
Eleva la tua strategia di formazione sui prodotti con un video conciso di 30 secondi, perfetto per i product manager e i team di marketing. Questa sequenza dinamica, che utilizza Modelli e scene pre-progettati e rinforzata con Sottotitoli/caption automatici, evidenzia rapidamente le caratteristiche chiave del prodotto. Scopri come un avanzato Generatore di Formazione per Dipendenti semplifica informazioni complesse in contenuti digeribili, migliorando la conoscenza del prodotto e l'efficienza delle vendite con uno stile visivo veloce e un audio entusiasta.
Prompt di Esempio 3
Potenzia i tuoi responsabili della conformità e i manager regionali con un video professionale di 50 secondi, che fornisce aggiornamenti critici sulla formazione sulla conformità. Con una generazione di Voce narrante chiara e autorevole e ricche immagini provenienti da una libreria multimediale/stock completa, questo video offre rassicurazione e chiarezza. Mostra quanto sia facile diffondere conoscenze essenziali, garantendo che il tuo team sia sempre informato e conforme, valutando efficacemente la comprensione con un tocco di capacità del Generatore di Quiz AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione Retail

Sviluppa e distribuisci rapidamente moduli di formazione personalizzati e coinvolgenti per il tuo team retail, migliorando le prestazioni e garantendo un apprendimento coerente in tutte le sedi.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Corso
Inizia selezionando un modello pre-progettato o utilizzando il Costruttore di Corsi Personalizzati per strutturare i tuoi moduli di formazione retail. Questo prepara il terreno per un apprendimento efficace.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti di Formazione Coinvolgenti
Popola il tuo corso con lezioni dinamiche, trasformando facilmente gli script scritti in video coinvolgenti utilizzando la funzione Testo-a-video da script, alimentata da AI.
3
Step 3
Applica l'Identità del Tuo Brand
Assicura coerenza applicando i controlli di Branding unici della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori, a tutti i materiali di formazione, rendendoli veramente tuoi.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci la Formazione
Finalizza la tua formazione utilizzando opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione, preparandola per una distribuzione senza soluzione di continuità e scalabile a tutti i tuoi dipendenti retail su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica argomenti retail complessi con spiegazioni basate su AI.

Utilizza video AI per scomporre caratteristiche di prodotto intricate o politiche di conformità, garantendo una chiara comprensione per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Quali vantaggi offre un generatore di formazione basato su AI come HeyGen per la formazione dei dipendenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare gli script in lezioni coinvolgenti testo-a-video con avatar AI realistici e generazione di voce narrante senza soluzione di continuità. Questo accelera significativamente la creazione di contenuti di formazione scalabili per aree come la formazione di onboarding e la formazione sui prodotti, rendendolo un potente Generatore di Formazione per Dipendenti.

HeyGen offre strumenti per un Costruttore di Corsi Personalizzati in un contesto retail?

Assolutamente. Come leader nel generatore di formazione retail, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per loghi e colori, e una ricca libreria multimediale per creare piattaforme di eLearning su misura. Questo assicura che il tuo software di formazione retail offra messaggi di marca coinvolgenti e coerenti.

Come supporta HeyGen la formazione scalabile per team retail diversificati?

HeyGen è progettato per essere un Generatore di Formazione per Dipendenti altamente efficace, offrendo funzionalità come sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per vari dispositivi. Questo assicura che tutti i dipendenti possano accedere a materiali di sviluppo delle competenze e formazione sulla conformità di alta qualità in modo efficiente su diverse piattaforme.

Cosa rende HeyGen un software di formazione retail efficiente per la creazione di contenuti?

L'interfaccia intuitiva di HeyGen, unita a modelli e scene robusti, consente agli utenti di generare rapidamente video di formazione sui prodotti professionali da testo semplice. Questa capacità di strumenti di creazione rapida di corsi posiziona HeyGen come un generatore di formazione retail di alto livello, abilitando aggiornamenti rapidi e distribuzione di moduli di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo