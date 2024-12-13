Creatore di Video Promozionali: Aumenta le Vendite al Dettaglio Oggi

Genera facilmente annunci video al dettaglio e video di marketing coinvolgenti con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un annuncio accattivante di 15 secondi per una vendita lampo di un "negozio eCommerce" specializzato in gioielli su misura, rivolto agli acquirenti online sui social media. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce, vivace e caratterizzata da testi audaci sovrapposti con effetti sonori entusiasmanti, concludendo con una chiara call-to-action. Sfrutta i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per massimizzare la portata in ambienti di visualizzazione silenziosa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 45 secondi che mostri una nuova soluzione B2B per creare "video di marketing" efficienti, rivolto a potenziali clienti aziendali in cerca di una creazione di contenuti semplificata. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, incorporando grafiche animate pulite e una "voce narrante AI" calma e autorevole per dettagliare le caratteristiche e i benefici chiave, garantendo una presentazione raffinata.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un autentico "video promozionale" di testimonianza cliente di 60 secondi per uno studio di fitness, rivolto a clienti indecisi e appassionati di salute. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo, personale e caratterizzato da interviste genuine ai clienti in ambienti naturali, completato da una musica di sottofondo morbida e ispiratrice. Introduci la testimonianza senza soluzione di continuità utilizzando la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per un'apertura coinvolgente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per le Vendite al Dettaglio

Crea facilmente video promozionali straordinari per le tue vendite al dettaglio. Aumenta il coinvolgimento e stimola l'interesse dei clienti con strumenti facili da usare e funzionalità AI avanzate.

1
Step 1
Scegli un Modello Video
Seleziona tra una varietà di modelli video progettati professionalmente, su misura per promozioni al dettaglio ed eventi di vendita, fornendo un avvio rapido per il tuo progetto.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Media e Testi
Trascina e rilascia le immagini dei tuoi prodotti, clip video e testi promozionali nell'editor drag-and-drop facile da usare per personalizzare il tuo video promozionale.
3
Step 3
Migliora con le Funzionalità AI
Utilizza funzionalità AI come sottotitoli automatici o voci narranti AI per aggiungere un tocco professionale e accessibilità, rendendo il tuo messaggio di vendita al dettaglio chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Promo
Scarica il tuo video promozionale completato nel formato desiderato, pronto per essere condiviso su piattaforme social e altri canali di marketing per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con le Testimonianze dei Clienti

Sviluppa storie di successo autentiche dei clienti con video AI, costruendo credibilità e incoraggiando nuovi acquisti per le tue offerte al dettaglio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video di marketing?

HeyGen offre un'ampia libreria di "modelli video" professionali e "media di stock" per aiutarti a produrre rapidamente "video di marketing" accattivanti. Puoi sfruttare "voci narranti AI" e "titoli animati" per un tocco veramente creativo, rendendo HeyGen un potente "creatore di video promozionali" per il tuo brand.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video promozionali?

HeyGen utilizza avanzate "funzionalità AI" per semplificare l'intero processo di creazione di "video promozionali". Dalla generazione "text-to-video" utilizzando script a "avatar AI" realistici, HeyGen ti consente di produrre "video promozionali" di alta qualità con eccezionale facilità ed efficienza.

HeyGen può semplificare l'editing video per la mia azienda?

Assolutamente, l'intuitivo "editor drag-and-drop" di HeyGen e i suoi completi "strumenti di editing video" rendono semplice la creazione di "annunci video" e "video esplicativi" per "piccole imprese" e "negozi eCommerce". Puoi facilmente aggiungere "sottotitoli automatici" e branding per risultati professionali, rendendo la creazione di video accessibile a tutti.

Come supporta HeyGen la creazione di video per i social media?

HeyGen è progettato per creare contenuti coinvolgenti per i "social media", offrendo versatili "modelli video" e "risorse royalty-free". Puoi ridimensionare facilmente i video per diverse piattaforme e aggiungere "voci narranti AI" per catturare l'attenzione del tuo pubblico, assicurando che i tuoi contenuti si distinguano.

