Sblocca le Vendite con il Nostro Generatore di Video Promozionali per Vendite al Dettaglio

Crea video promozionali straordinari rapidamente e potenzia le tue campagne di marketing con potenti Modelli e scene.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto elegante di 45 secondi per i social media, rivolto ai responsabili marketing di marchi di moda e lifestyle che presentano una nuova collezione. L'estetica visiva dovrebbe essere di alta moda e aspirazionale, accompagnata da musica elettronica ambient sofisticata. Dimostra come gli avatar AI possano presentare in modo convincente le caratteristiche del prodotto senza la necessità di riprese estensive.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi su misura per i responsabili di negozi al dettaglio che pianificano una vendita stagionale, dimostrando come utilizzare efficacemente un generatore di video promozionali per vendite al dettaglio. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce narrante calda e guida. Sottolinea la facilità di creare narrazioni professionali con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video incisivo di 15 secondi per i marketer digitali e le agenzie pubblicitarie, mostrando le capacità di creazione rapida di un generatore di video per campagne di marketing urgenti. L'approccio visivo dovrebbe essere audace e d'impatto, con tagli rapidi e un design sonoro dinamico per catturare immediatamente l'attenzione. Illustra come un messaggio convincente possa essere trasformato in una storia visiva senza sforzo utilizzando la funzionalità di testo a video da script di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Promozionali per Vendite al Dettaglio

Crea rapidamente video promozionali per vendite al dettaglio che catturano l'attenzione e mettono in risalto le tue migliori offerte, progettati per aumentare il coinvolgimento su tutti i canali di marketing.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando tra una gamma di "modelli" professionali per costruire la base perfetta per il tuo annuncio di vendita al dettaglio. I "Modelli e scene" di HeyGen semplificano la creazione del tuo video.
2
Step 2
Carica il Tuo Contenuto
Carica i tuoi specifici "video di prodotto", immagini e descrizioni testuali. Il "supporto della libreria multimediale/stock" di HeyGen integra perfettamente tutti i tuoi asset multimediali.
3
Step 3
Personalizza con l'AI
Affina il tuo "video promozionale" con strumenti di "editing AI" intelligenti per aggiungere voiceover, testo dinamico o elementi di branding, assicurandoti che sia d'impatto e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza la tua creazione con il "generatore di video promozionali per vendite al dettaglio". Utilizza "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il tuo video per una facile distribuzione e massimo impatto su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze di Prodotti con l'AI

Costruisci fiducia e aumenta le conversioni creando facilmente video AI coinvolgenti che mettono in evidenza recensioni autentiche dei clienti e testimonianze di prodotti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen accelerare la creazione di video promozionali?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video promozionali professionali utilizzando capacità avanzate di AI e un'interfaccia intuitiva. Con i modelli pronti all'uso di HeyGen e l'editor video AI, puoi creare facilmente contenuti di marketing coinvolgenti per aumentare le vendite.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per generare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen offre una suite completa di strumenti di editing AI e funzionalità creative, tra cui avatar AI realistici, testo a video da script e controlli di branding personalizzati. Utilizza una vasta libreria multimediale con filmati e musica di stock per produrre video di prodotto accattivanti e video esplicativi su misura per i social media.

HeyGen può aiutare a produrre video promozionali per vendite al dettaglio e altre campagne di marketing?

Assolutamente, HeyGen è un potente generatore di video promozionali per vendite al dettaglio progettato per supportare diverse campagne di marketing. Puoi facilmente creare video di prodotto di alta qualità, video esplicativi e contenuti dinamici per i social media per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

HeyGen include funzionalità come sottotitoli automatici e generazione di voiceover per progetti video?

Sì, HeyGen semplifica la tua produzione video con funzionalità essenziali come sottotitoli automatici e generazione di voiceover realistici. Questi strumenti garantiscono che i tuoi video di marketing siano accessibili e professionali, migliorando l'impatto del tuo contenuto video promozionale.

