Generatore di Video Promozionali per il Retail: Crea Video Coinvolgenti Istantaneamente

Potenzia le tue campagne di marketing e i lanci di prodotto con video promozionali coinvolgenti, sfruttando la potente generazione di voiceover di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale di 15 secondi ad alta energia per annunciare una vendita lampo a tempo limitato per un marchio al dettaglio, rivolto agli acquirenti in cerca di offerte sulle piattaforme social. Adotta uno stile visivo dinamico con tagli rapidi, testi animati audaci e effetti sonori entusiasmanti per creare urgenza. Sfrutta l'ampia libreria di Template & scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video pubblicitario visivamente accattivante e coinvolgente per le tue campagne di marketing.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi che mostri un nuovo servizio B2B, destinato a potenziali clienti aziendali e consumatori esperti di tecnologia. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita e minimalista con animazioni chiare e passo-passo e una voce narrativa amichevole e autorevole. Genera l'intero contenuto video in modo efficiente utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen, trasformando la tua spiegazione dettagliata in un video di marketing aziendale completo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 20 secondi per una campagna stagionale di vacanze, rivolto al pubblico generale con un'offerta festiva. Lo stile visivo dovrebbe presentare colori caldi e invitanti e musica di sottofondo allegra, trasmettendo un senso di gioia e comunità. Assicurati un'accessibilità universale e una comunicazione chiara utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen, rendendo il tuo video pubblicitario impattante su tutti i canali social.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Promozionali per il Retail

Crea video promozionali coinvolgenti senza sforzo con il nostro generatore di video potenziato dall'AI, progettato per potenziare le tue campagne di marketing al dettaglio.

1
Step 1
Scegli un Punto di Partenza
Inizia il tuo video promozionale per il retail selezionando tra una varietà di Template & scene progettati professionalmente o utilizza Text-to-video da script per costruire rapidamente la base del tuo video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto Unico
Carica i tuoi elementi visivi dalla libreria multimediale/supporto stock, quindi incorpora facilmente le tue offerte specifiche, testi e loghi del marchio per creare caratteristiche di prodotto coinvolgenti.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Potenziati dall'AI
Dai vita al tuo messaggio utilizzando avatar AI come presentatori coinvolgenti, o aggiungi generazione di Voiceover e sottotitoli automatici per articolare chiaramente le tue offerte al dettaglio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Il tuo video promozionale per il retail è pronto! Utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente la tua creazione per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le storie di successo dei clienti in video coinvolgenti potenziati dall'AI, promuovendo efficacemente le tue offerte al dettaglio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video promozionali coinvolgenti senza sforzo grazie al suo editor video AI intuitivo. Sfrutta i nostri strumenti potenziati dall'AI e la vasta libreria di template per produrre contenuti di alta qualità per tutte le tue campagne di marketing e lanci di prodotto, potenziando le tue idee creative e semplificando il tuo flusso di lavoro di creazione video.

Quale varietà di template offre HeyGen per le promozioni di marketing?

HeyGen offre una libreria completa di template progettati professionalmente, inclusi opzioni specifiche per i social media, video di prodotto e eventi di vendita. Il nostro editor drag-and-drop consente una rapida personalizzazione, rendendo semplice la creazione di promozioni di marketing sorprendenti per qualsiasi piattaforma.

HeyGen può incorporare voiceover AI e sottotitoli automatici nei miei video promozionali?

Assolutamente, gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen consentono l'integrazione senza soluzione di continuità di voiceover AI realistici e sottotitoli automatici, migliorando l'accessibilità e la portata dei tuoi video promozionali. Questo semplifica il processo di editing video, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente per un pubblico globale.

Come posso mantenere l'identità del mio marchio quando creo video promozionali con HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare facilmente i loghi del tuo marchio, i colori e gli elementi visivi specifici in tutti i tuoi video promozionali. Questo assicura coerenza nelle tue campagne di marketing e rafforza la presenza del tuo marchio in ogni video di prodotto che crei.

